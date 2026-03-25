Marco Asensio no se olvida de la selección española: "Estaba ilusionado, pendiente de si entraba en la lista"

Marco Asensio Willemsen está viviendo una etapa deportiva fructífera, a su buena temporada en el Fenerbache, con 11 goles y 13 pases de gol en un equipo que es segundo a cuatro puntos del líder Galatasaray, se une la etapa iniciada hace unos meses en el Playas de Calviá.

El atacante decidió tomar las riendas del club calvianer junto a su familia. Su motivación es ayudar al club en el que empezó siendo un niño y antes de dar el salto al RCD Mallorca. El ganador de tres Champions con el Real Madrid y mundialista está volviendo a disfrutar del fútbol, en este caso en la Superliga turca, tras unos años más difíciles en el PSG. Su cesión al Aston Villa ya fue fructífera.

El mallorquín ha encontrado, además, otra motivación también en el proyecto en el Playas de Calviá. El jueves pasado hacía una visita a los chicos del Playas para compartir un rato con ellos. A sus 30 años, Marco tiene todavía mucha carrera por delante, hay que tener en cuenta que debutó muy joven con el Mallorca en Segunda, con 17 años y que con el Real Madrid ganaba su primera Champions y su primera liga con 20 años.

Además de seguir con su carrera, el mallorquín quiere hacer un proyecto bonito en el Playas y ayudar a formar jugadores. Que ha recuperado la ilusión lo prueba el hecho de que la semana pasada estuviera pendiente de la lista del seleccionador, Luis De la Fuente, como ha explicado el presidente del Playas de Calviá, Joan Pericás, en Deportes Cope Baleares: "Marco está muy feliz en Turquía, desde el primer momento que hablé con él. Estaba un poco ilusionado la semana pasada a ver si tenía opción de salir en la lita de la selección el viernes, ya que estaba en la prelista".

Una posibilidad que no puede desdeñarse para un futuro es un último baile en el RCD Mallorca, no se sabe en qué momento, también dependerá de la motivación del jugador y de las posibilidades del Mallorca. Por ahora Marco Asensio tiene contrato hasta 2028. El club turco pagó 7'5 millones al PSG por su traspaso.

El presidente del Playas sueña con esa posibilidad de verle de nuevo un día en el RCD Mallorca: "Él está muy feliz, es muy querido allí y está muy bien, pero a mí personalmente me encantaría que viniera al Mallorca".