Manu Fraga: "La Copa del Rey es importante pero más lo es la salud"

La Copa del Rey Mapfre de vela sigue pendiente, como todos los deportes, de la dirección que se va a tomar una vez finalice el confinamiento establecido tras decretarse el estado de alarma en España. La competición estrella de la vela en Baleares ha visto ya como varias de sus regatas hermanas, caso del Princesa Sofía o la Palmavela, o bien se cancelaban o bien se posponían hasta nueva orden. Sin embargo, desde la organización de la regata todavía no hay indicativos de una posible suspensión o aplazamiento de la prueba.

“Estamos trabajando en varios escenarios. Tenemos que ir de la mano de lo que nos digan las autoridades sanitarias y ver un poco el cambio del estado de alarma y como y en qué condiciones se vuelve a la normalidad”, explica Manu Fraga, el director de la regata que asegura que “en estos momentos se trabaja en el escenario de poder realizar la Copa del Rey con toda normalidad. Eso sería una muy buena noticia porque eso significaría que se ha superado la pandemia”.

Pese a ese optimismo, Fraga sí tiene claro que hay que ser cautelosos. “Queda poco tiempo la verdad y vemos que algunos eventos que se hacían en mayo o junio los han aplazado a mediados de julio como el Conde de Godó de vela que se ha cambiado a esa fecha. También manejamos escenarios en el que haya restricciones al existir una normativa aplicable a eventos deportivos”, señala a la vez que admite que pese a que no se han planteado todavía el no poder llevar a cabo la regata “no seríamos responsables si no pensáramos que podría pasar porque esto no se superase. La Copa del Rey claro que es importante pero más importante es la salud y el poder superar la pandemia y la crisis sanitaria que tenemos ahora mismo”