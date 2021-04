Manel y Canario, calidad y experiencia para el futuro del At.Baleares

El At.Baleares parece rectificar su modo de operar en las últimas temporadas y tener atados jugadores para el futuro y así evitar que le ocurra lo mismo, reconstruir el equipo. Tiene un gran equipo pero al acabar la temporada tiene que casi empezar de cero. Sus buenas temporadas hacen que la ley de la oferta y la demanda en Segunda B le deje sin efectivos.

Muchos clubes han pescado en el At.Baleares en las últimas temporadas con jugadores que acababan contrato porque el club había preferido ir año a año. Así, esta temporada ha tenido que hacer otro bloque, además con cuerpo técnico nuevo tras la salida de Manix Mandiola. Hacer un equipo nuevo implica poco margen de error, de no acertar en algunas posiciones hay que acudir al mercado invernal como así ha ocurrido.

El At.Baleares vive un gran momento deportivo tras cinco victorias consecutivas, seis sin perder, desde que Xavi Calm asumiera la responsabilidad como primer entrenador tras el despido de Jordi Roger. El domingo si ganan al Villanovense habrán certificado su clasificación para la nueva Primera RFEF, una categoría que como contó Cope tendrá importantes novedades como premios económicos y requisitos.

El club se ha puesto manos a la obra y ha atado la continuidad del atacante Alberto Castaño, Canario, al que ha renovado por dos temporadas. El acuerdo será presentado el jueves. Se trata del jugador con mayor vinculación ahora mismo del equipo, ya que sólo algunos tienen contrato para la próxima temporada en caso de estar en Primera RFEF.

Uno de ellos es el delantero Manel Martínez, según reveló el propio jugador en Deportes Cope. El delantero dijo que seguirá por contrato la próxima temporada. "Fue una buena decisión venir desde el primer momento desde el primer momento ,estoy muy contento de haber venido y tratar de acabar la temporada lo mejor posible. Continuaré aquí y espero que podamos luchar por el ascenso a la Segunda División A". No es el único, otros jugadores de la plantilla tienen renovación automática si el equipo alcanza la Primera RFEF.

Manel se mostró contento con el nivel del equipo: "el fútbol sin dinámicas, este año era una temporada en el que no podías tener una mala dinámica porque no había margen de error .Así se ha visto, ahora que estamos bien ya no estamos a tiempo para luchar por el ascenso. Esto acaba pronto, es un año peculiar y una experiencia".

Sobre su sociedad con Vinicius dice que "nos hemos acoplado bien, nos compenetramos. Lo principal es la predisposición, los dos sabemos las características del otro y lo hablamos".

Finalmente sobre el partido contra el Villanovense afirma que "es una final, no queremos especular ni depender de otros, queremos conseguir ya el objetivo".