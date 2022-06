El mallorquinismo despide a Reina y Salva Sevilla

Por primera vez el RCD Mallorca organizó una despedida a dos de sus jugadores emblemáticos. Conscientes en la planta noble de Son Moix de que ambos jugadores no habían podido despedirse de los aficionados, que había sido un fin de ciclo frío porque la permanencia se celebró en El Sadar, y también de que ambos jugadores estaban algo tirantes con la forma en la que había despachado el club su no renovación, se decidió este acto inusual.

La cita fue agradecida por parte de los protagonistas, Manolo Reina y Salva Sevilla, y especialmente por parte del aproximadamente millar de aficionados presentes en la tribuna cubierta de Son Moix. Han sido dos jugadores clave en el último ciclo de cinco años, un ciclo que arrancaban en Segunda B, algo que los mallorquinistas nunca olvidarán.

Dicen que en las penurias es cuando las familias y las amistades más solidifican vínculos, dicen que cuando peor lo has pasado aquel que te ha ayudado queda para siempre en tu corazón. Quizá así se entienda mejor el cariño que los aficionados del Mallorca le tienen a Reina y Salva Sevilla.

Salir del pozo en un año y a renglón seguido ascender a Primera es algo inolvidable. Llevaba seis años sin pisar la primera división cuando aquel equipo lo consiguió, Reina y Salva eran de los supervivientes de aquel grupo del doble ascenso, junto a Raíllo, Abdón y Lago de la actual plantilla. Es cierto que luego no pudieron evitar un doloroso descenso a Segunda pero consiguieron otro ascenso y esta temporada por fin la permanencia. Se van por lo tanto con el orgullo de dejar al Mallorca en Primera aunque es obvio que con ese amargor de tener que marcharse, ambos se veían para continuar, algo que la dirección deportiva no entendió así.

En el club pensaron que había llegado el momento de cambiar la columna vertebral del equipo. Los jugadores sin embargo han reprochado las formas. Durante toda la temporada no tuvieron noticias del club, se les remitió a final de temporada. Ortells explicaba en Deportes Cope que sin saber en qué categoría estarían no podían tomar una decisión, pero los jugadores hubieran preferido mensajes más claros con ellos, que se les hubiera tenido al tanto.

Ambos coincidían en una tarde de homenaje en Son Moix en que lo único que podían reprochar eran las formas. Salva Sevilla tras mostrarse emocionado con la gente, lo hizo con el mismo micro ante la afición. De hecho, el propio Salva nombraba en fibwi TV a Pablo Ortells y Alfonso Díaz y decía que se marchaba dolido con ellos.

Ya al final del acto en Son Moix, Salva decía que "somos personas y tenemos que respetarnos. Sé cómo funciona el fútbol y sé que las cosas empiezan y acaban, pienso que las cosas se podrían haber hecho un poquito mejor. Son mis emociones, la gente sabe que soy sincero y respetuoso, no me habréis escuchado durante el año hablar de esto, lo más importante es el colectivo. He estado hasta el último día dando el máximo". Al respecto, Reina decía que "se podrían haber hecho las cosas de otra manera pero me quedo con esto, con la gente, con el apoyo. Me quedo con cinco años maravillosos, no me los imaginaba ni en mis mejores sueños. El Mallorca en Primera con un estadio nuevo y ojalá siga en primera muchos años".

En el acto de despedida en Son Moix estuvieron presentes algunos compañeros como Abdón, emocionado hasta la lágrima al despedir a sus compañeros, Brian Oliván que también se despedía y que no paró de firmar autógrafos a pesar de marcharse a otro equipo por decisión propia, Dani Rodríguez, también emocionado o Leo Román.

Sobre el momento de despedirse ante la afición, Salva reconocía que "es muy complicado, son muchas emociones, muchos momentos, muchas emociones y muchos recuerdos. No es fácil ante esta gente que te tiene tanto cariño. Más difícil que jugar un partido. Me quedo con el respeto de la gente, futbolísticamente ya sabemos lo que hemos conseguido pero yo valoro a las personas y me quedaría con eso, creo que no merezco tanto cariño. Dejamos al club donde tiene que estar, donde se merece, sobre todo por esta gente. Teníamos ganas de terminar así. Ha pasado muy rápido, una montaña de emociones, no puedo decir nada malo de estos cinco años, me voy feliz y orgulloso".

Por su parte Manolo Reina admite que "es un momento difícil porque hemos vivido buenos momentos, me han tratado fenomenal y he tratado de estar a la altura del escudo y la afición. No es un club más, es el que más me ha dado en mi carrera, muy especial para mí. Han ganado un mallorquinista más, voy a estar empujando desde donde esté. Se cierra una etapa dejando al Mallorca en primera donde se merece. Cuando llegamos el club estaba muy mal, había que subir como fuera. Ahora se abren etapas nuevas y nos vamos contentos. Pronto se anunciará el equipo que he firmado, ya prácticamente todo el mundo lo anuncia, tras el Mallorca es el equipo en el que quiero jugar".

En cuanto a borrar algo, "el descenso a Segunda, fue complicado. En lo bueno me quedo con el ascenso ante el Deportivo, la permanencia este año o el ascenso de Segunda B que no era fácil. Hay muchos buenos momentos"decia Reina.









