El mallorquinismo celebra la jornada retro a su manera en el 3-0 al Rayo Vallecano: gritando goles bajo la lluvia, con cánticos de antaño y orgullo

Si algo ha demostrado lo vivido en Son Moix este domingo ante el Rayo Vallecano es que los despachos pueden ir por un lado pero el fútbol y la gente van por otro lado, que lo que manda en el fútbol es lo que transmita un equipo sobre el césped, su capacidad para conectar con la gente es lo determinante.

Una buena idea mal ejecutada, la jornada Retro declarada por LaLiga para homenajear el pasado de los equipos, no tuvo una respuesta adecuada de muchos de esos equipos, el Mallorca entre ellos.

Una camiseta inexistente que no tenía ningún vínculo con el pasado bermellón, una pancarta a la salida del equipo al césped que no tenía nada que ver con el club sino con el aniversario de un patrocinador, todo eso quedó diluido en el agua que cayó desde las 14h en Palma. Con un campo mojado por la lluvia, rápido, con esa imagen épica de antaño tanto de jugadores como de aficionados en la grada.

Es quizá indeseable que un estadio que ha quedado muy coqueto, reformado integralmente, no tenga sin embargo toda la grada cubierta. Era una reforma aún más ambiciosa y más cara la que se hubiera debido afrontar para cubrir todo el estadio.

Así que sólo son algunos los que no se mojan, otros tienen que protegerse. Y esa imagen de todos mojados gritando juntos aficionados y jugadores los goles contra el Rayo Vallecano no porque el club acertara en sus decisiones sino porque el fútbol no se diseña en ningún despacho, está en lo que suceda con unos jugadores y sus aficionados, está en el césped y en la grada.

Qué mejor homenaje retrospectivo del mallorquinismo que ganarle al otrora rival por el ascenso, uno frustrado y al año siguiente logrado, el ascenso de Vallecas que cambió la historia del RCD Mallorca en 1997. Qué mejor imagen "vintage" que aficionados mojados por el agua enloquecidos con sus jugadores, que un campo rápido y futbolistas dando su mejor versión sobre el césped, fútbol de verdad. Qué mejor homenaje al pasado que volver a entonar los cánticos de antaño, "el Mallorca es un sentimiento que se lleva muy adentro...". Hasta hace poco no habían existido motivos para cantar, el equipo no tiraba, era un desastre y la afición se desesperaba.

Y sobre todo fútbol de verdad porque el Mallorca vuelve a competir como un equipo del que su gente pueda sentirse orgullosa. Se juega, se sabe a lo que se juega, se toca bien la pelota, hay acciones de mérito, hay fuerza, hay energía, jugadores que levantan a la gente como Luvumbo, por supuesto los goles de Muriqi que llevan al éxtasis a los aficionados. Qué mejor homenaje al pasado que volver a ser el equipo competitivo de antaño y que los mallorquinistas vuelvan a corear los cánticos del pasado. La jornada retro fue un éxito en Son Moix, el éxito de un equipo y su gente.