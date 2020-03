La Mallorca312 queda aplazada hasta el mes de octubre

Los eventos y competiciones que se iban a disputar en la isla poco a poco van asumiendo la nueva situación y comunicando o bien su cancelación o bien su aplazamiento. Uno de los que lo ha hecho recientemente es la Mallorca312. La prueba cicloturista se ha convertido en una de las más destacadas de Europa y una de las más importantes de España al lograr reunir a ciclistas ya retirados de primer nivel que son los que lucen anualmente el dorsal 312 que da nombre a la reunión ciclista y que rinde homenaje precisamente a quien lo luce.

En un principio, la Mallorca312 de este año 2020 se tenía que celebrar el próximo día 25 de abril pero las reuniones mantenidas por los organizadores con los responsables del Govern Balear y las recomendaciones de la OMS y las Autoridades Sanitarias han hecho que se haya tomado la decisión de mover la fecha al próximo mes de octubre con la esperanza de poder llevar a cabo la prueba sin problema alguno en esa fecha.

"La fecha de la XIª edición de Mallorca 312 será el 10 de octubre de 2020. El objetivo no es otro que no privar a nuestros inscritos de disfrutar de este día tan señalado en el calendario, pero asegurándoles la asistencia a una prueba ciclista segura, y colaborar así como Organización de un evento deportivo internacional con la no propagación del virus. Por este motivo, se aplaza la fecha al próximo otoño, cuando tendrá lugar la Mallorca 312 más deseada desde su primera edición hace ahora 11 años", ha informado la organización en un comunicado.

Desde la organización además se da la opción de transferir el dorsal de la prueba mallorquina a otros eventos de las Milestone Series en las que está incluída la Mallorca312. Así, quien lo desee puede transferir el dorsal a la Eifel 205 del 22 de agosto a o la Bastad 198 del 13 de septiembre. Otra opción es la de transferir el dorsal a amigos o familiares o incuso poner a la venta su dorsal en un market place que la organización ha habilitado online para que quien no pueda participar ponga a la venta el dorsal ya adquirido puediendo así recuperar su inversión.