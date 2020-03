El Mallorca podría no volver al trabajo el lunes

El Real Mallorca pone hoy punto y final a los entrenamientos hasta, en principio, el próximo lunes. Los jugadores bermellones han entrenado en el día de hoy y podrian no hacerlo ya siquiera el lunes,día en el que estaba previsto el entrenamiento del equipo y en el que se iba a seguir aplicando el protocolo activado por el club a raíz de la pandemia de Coronavirus. Dicho protocolo señala, entre otras cosas, que los entrenamientos del equipo se están haciendo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio con el personal mínimo requerido.

La posibilidad de no volver a entrenar viene dada por la recomendación oficial que ha hecho la Real Federación Española de Fútbol a todos los clubes enviándoles una circular que la propia RFEF ha hecho pública en la que se indica que "Desde la RFEF entendemos que, en estos momentos, la prioridad es la protección de los futbolistas, de los entrenadores, de los árbitros y todo el personal de los clubes y de las federaciones que están implicados en las competiciones y por esta razón, recomendamos encarecidamente que todos los clubes suspendan también todos los entrenamientos colectivos de todos sus equipos mientras no existan competiciones oficiales y de manera complementaria sigan todas las indicaciones que se están dando desde las respectivas autoridades sanitarias, especialmente las acciones de aislamiento y estancia en los respectivos domicilios con movilidad mínima. Entendemos que no proceden los entrenamientos colectivos y aconsejamos que cada club elabore un plan de entrenamientos individualizados para sus jugadores".

De hecho, el club balear ha aplicado a rajatabla su propio protocolo interno y ha suspendio un programa especial que tenía preparado para emitir en los medios del club en los que se iba a explicar con protagonistas destacados del club como se está llevando a cabo dicho protcolo y las medidas que se toman para prevenir el Coronavirus en el Real Mallorca.