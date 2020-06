El Mallorca ya piensa en el partido ante el Leganés

Sin tiempo apenas para lamerse las heridas dejadas por una derrota que, visto lo visto sobre el campo, no fue justa en absoluto, el Mallorca ha comenzado ya a preparar a fondo el partido de pasado mañana ante el Leganés. El equipo que entrena Vicente Moreno regresó ayer de Villarreal y y se centra ya en un partido, el del viernes en Son Moix, que ha adquirido tintes decisivos dado que tanto Mallorca como Leganés han comenzado de manera idéntica este tramo final de la competición perdiendo el Mallorca ante el Barcelona y Villarreal y el Leganés cayó ante el Real Valladolid y ante el Barcelona.

"Hay que pasar página y pensar ya en el viernes", apuntaba tras el partido Lago Júnior, uno de los jugadores que ayer fue titular en el estadio de la Cerámica y que trató de aportar desde la banda izquierda siendo sustituido en el tramo final. El Cucho Hernández, por su parte apuntó: "Es una sensación muy agridulce con la que nos vamos. Puedes jugar bien y hacer buen partido pero si no consigues lo que quieres te marchas jodido a casa", señaló el colombiano que sobre el encuentro en sí indicó: "No podemos dejar todo a la suerte, hay que asumir la responsabilidad y meter las oportunidades que tengamos porque si ellos marcan nos quedamos sin nada. No hay que poner peros y trabajar y recuperar estos días y pensar en el Leganés".

La victoria permitiría al Mallorca asestar un durísimo golpe a un rival directo en la lucha por la permanencia y, en función de los resultados que se dieran en otros partidos, poder salir incluso de las posiciones de descenso antes de afrontar una semana tremendamente exigente con visitas a Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid y a Bilbao para jugar contra el Athletic Club.