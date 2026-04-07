El Mallorca pasa página y pone el punto de mira en el Rayo Vallecano

El Real Mallorca sigue preparando el partido del próximo domingo ante el Rayo Vallecano. Tras la espectacular victoria conseguida ante el Real Madrid, el equipo entrenado por Martín Demichelis regresaba ayer lunes a los entrenamientos para empezar a preparar una cita clave en la pelea por la salvación y hoy, como ya hiciera hace unas semanas, el técnico argentino decidía abrir el entrenamiento a los medios por completo y no tan sólo los 15 minutos iniciales. El preparador bermellón no podrá contar de cara al próximo partido con una pieza clave como es Antonio Raíllo, intervenido hoy en Barcelona de su tobillo izquierdo

En la sesión de hoy, además, tampoco han estado presentes por molestias tanto Cuéllar como Bergstrom. En el caso del guardametas finlandés, su ausencia está siendo prolongada debido a unas molestias que le impiden trabajar en las mejores condiciones posibles y estar disponible para los partidos. El resto de jugadores han trabajado en una sesión que se ha iniciado con la habitual charla del técnico a los futbolistas mallorquinistas para posteriormente iniciar una sesión en la que los futbolistas se han ido dividiendo en distintos grupos

Conseguidos los tres puntos ante el Real Madrid, el equipo rojillo está fuera del descenso y mira ahora a la cita contra el Rayo Vallecano con optimismo. El triunfo ante los de Arbeloa supuso mucho más que unos meros tres puntos y sirvió también para que afición y equipo se reconciliasen tras el revés encajado en Elche. La grada bermellona ha entendido el mensaje lanzado por Demichelis y en las dos últimas citas jugadas en casa ha sido protagonista con un recibimiento especial a los jugadores en el partido ante el Espanyol y un ambiente más que espectacular durante los dos partidos jugados como locales, algo que el propio Demichelis había demandado en su presentación oficial como entrenador del Mallorca.