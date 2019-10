Los nuevos horarios publicados por LaLiga fijan el partido del Real Club Deportivo Mallorca contra el Real Betis Balompié para el sábado 30 de Noviembre a las 18:30 horas. El partido, que será el correspondiente a la jornada 15, se jugará en el Estadi de Son Moix y puede resultar decisivo para alguno de los dos equipos y sus entrenadores por los problemas que están teniendo ambos conjuntos en este inicio de campeonato.

Tanto Vicente Moreno como Rubi tienen situados a sus equipos en una situación comprometida en la actualidad; los baleares son décimosextos con diez puntos mientras que los andaluces están una posición por encima del Mallorca con 11 puntos gracias al agónico e importantísimo triunfo logrado ayer frente al Celta en el Villamarín.

Por cierto, la victoria del Betis ante el cuadro celeste hace posible que el Mallorca, que juega hoy en Son Moix ante Osasuna, no caiga a la zona de descenso aunque pierda el encuentro de esta noche. No obstante, haría bien en no confiarse el conjunto balear ya que gran parte de la permanencia, visto el rendimiento del equipo fuera de casa (ni un solo punto logrado aún), pasará por hacerse fuerte ante su afición en Son Moix. De hecho, hasta la fecha los bermellones están demostrando una notable solvencia en su estadio, del que han conseguido los diez puntos que suman en el casillero.

El partido supondrá la vuelta del exbermellón Álex Moreno a Son Moix, donde estuvo en la primera temporada en segunda después del descenso (2013-2014); Este verano el Rayo Vallecano lo traspasó al conjunto andaluz por unos ocho millones de euros y el Mallorca ingresó también una cantidad cercana a los 750.000 euros ya que cuando se lo vendió al conjunto rayista se reservó el 10% de los derechos del futbolista catalán.