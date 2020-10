Si se tratara del resultado de las elecciones, nadie sabría quién ha ganado ni quién ha perdido. O si se prefiere, todos se ven ganadores como suele ocurrir en los comicios, en este cierre del mercado de fichajes para el RCD Mallorca, cuando en la calle la percepción es otra.

En realidad, han causado tanta sorpresa como desconcierto los movimientos realizados por los ejecutivos y propiedad del RCD Mallorca, porque si bien llegan dos atacantes Amath y Cardona (como quería su entrenador), al final Budimir sale cedido y no traspasado (opción de compra para Osasuna). Y sin duda el movimiento que ha sorprendido más es la cesión de Stoichkov al Sabadell, un jugador que se suponía debía ser importante en el RCD Mallorca tras su gran temporada en el Alcorcón y que acaba cedido a un recién ascendido.

Entre medias, el RCD Mallorca se negaba a traspasar a Antonio Sánchez al Éibar, para el centrocampista mallorquín se trataba de una gran oportunidad, pero Pablo Ortells director de fútbol del Mallorca, ha preferido que siga, si bien con el compromiso como avanzara Deportes Cope de arreglar su contrato, que acaba en Junio.

Fue una noche larga, como las de antes, no decepcionó en cuanto a número de movimientos eso sí, la cosa estuvo animada, y estuvo la plana mayor del club arremangada y comiendo pizza, como toda la vida. Con el presidente Andy Kohlberg al frente, mucho ha cambiado la situación respecto a hace un año, el presidente está en todo y en Mallorca,no en Estados Unidos. El director de fútbol Pablo Ortells tiene un consejero pendiente, Graem Le Saux, que no sale en las fotos pero tiene influencia, y el mismo entrenador, Luis García, estuvo también participando en toda la gestión, se le vio entrando y saliendo del club, junto a Amath.

Algunos creen que se hace mucho caso a Luis García en los movimientos y puede que así sea.

Caso Budimir resuelto.-

Luis García quería uno o dos refuerzos de ataque, dependía de la salida de Budimir, las cosas empezaron a encajar tras encallar la salida del croata al Valladolid cuando Osasuna estuvo dispuesto a hacerse con el internacional croata. El RCD Mallorca no quería mal venderlo, no aceptó una oferta de 4.5 millones del Valladolid, pero arrancó una opción de compra de Osasuna de una cifra más acorde a la tasación del jugador, 8 millones de euros, si bien la opción no es obligatoria. Osasuna paga 270.000 euros por la cesión según algunas fuentes.

Esto significa que pueden pasar muchas cosas a final de temporada y una de ellas es que el jugador vuelva al RCD Mallorca. Para Budimir era vital seguir en primera división, ya que se está jugando estar en la Eurocopa con Croacia, cuando acaba de estrenar internacionalidad absoluta, y veía también como la oportunidad de seguir en primera a sus 29 años y tras su gran estreno en la liga, con 13 goles.

El asunto se había enconado mucho, el jugador llevaba más de dos semanas entrenando aparte sin estar en el grupo, si bien el técnico Luis García siempre le abrió la puerta para cuando Budimir decidiera integrarse.

El delantero se ha despedido con una carta en su perfil de Instagram, en la que deja claro que le han dolido comentarios que se han escrito sobre él, pero a los que no ha querido contestar ni antes ni ahora dice por respeto a la camiseta. Manifiesta su absoluto cariño al club y a la isla, y recuerda los grandes momentos como el ascenso en el año y medio que lleva en el RCD Mallorca. El jugador ha tenido un compromiso con el Mallorca y el vestuario fuera de toda duda, defendido por sus compañeros, si bien esta última etapa, este conflicto, ha afeado su salida.

Budimir incluso su primer año llegó a hacer un viaje exprés para casarse en su país, y regresar sin ningún tipo de celebración a la isla porque en aquellos momentos el Mallorca se estaba jugando puntos importantes para el ascenso a primera.

Marc Cardona.-

El ilerdense es un delantero de la cantera del Barcelona, marcó un gol la pasada temporada en 19 partidos en primera con Osasuna. La temporad anterior con el Éibar marcaba 3 goles en 17 partidos. Anteriormente con el Barcelona B marcaba 7 goles en Segunda A.

El RCD Mallorca se guarda una opción de compra de 2.5 millones sobre el jugador de Osasuna.

Amath Ndiaye.-

El atacante del Getafe llega cedido con opción de compra para el RCD Mallorca. Si está a un nivel parecido al anterior a su lesión de rodilla se trata de un atacante de mucho potencial, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que puede ofrecer, porque ha jugado ratitos con los de Bordalás, la pasada temporada sumó 60 minutos repartidos en siete partidos.

Velocidad y desborde, extrañaba su fichaje ayer tras haber incorporado el Mallorca dos extremos, Murilo y MBoula, lo que hace pensar que Luis García le quiera colocar más bien de delantero, o bien que no le ha convencido alguno de los dos recién llegados. Se verá pronto.

Stoichkov.

Finalmente el último movimiento y más extraño fue la cesión de Juan Diego Molina Stoichkov al Sabadell. El jugador venía para ser importante en el RCD Mallorca pero nunca lo sintió, o no fue capaz de cambiar su situación. Primero el club no le mejoró el contrato, el mismo con el que llegó de la Balompédica Linense, y tampoco Luis García le ha dado continuidad. El jugador dicho sea de paso, tampoco se ha hecho acreedor a esa confianza, con un juego apagado lejos de lo que puede ofrecer.

Stoichkov ha ido a donde le ha parecido que podía ser importante y al club le ha parecido bien, porque el Mallorca no quiso que fuera al Tenerife, pero el RCD Mallorca desaprovecha talento, y mucho. Stoichkov había aparecido relacionado con media España y parte del extranjero.