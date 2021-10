El Mallorca Golf Open calienta motores

El Mallorca Golf Open, que se disputará a partir de mañana y hasta este próximo fin de semana en Santa Ponsa, ya calienta motores. El torneo, que devuelve el European Tour a los campos de golf de Mallorca, arrancará hoy con la disputa del Pro AM y tendrá su pistoletazo de salida definitivo mañana con la primera jornada de competición. El evento, que ya había sido presentado de manera oficial hace unas semanas, tuvo ayer su rueda de prensa previa con la presencia de Edwin Weindorfer, CEO de Emotion, entidad promotora del torneo y de Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández Castaño, los dos jugadores encargados de liderar la 'armada española' de la competición.

"Siempre es especial jugar en suelo patrio, y más en un lugar tan maravilloso como Mallorca. Aunque habitualmente no se me ha dado demasiado bien jugar los torneos de España, es curioso que una de mis mejores actuaciones fue precisamente en esta isla, en un Mallorca Classic en el que salí como líder el domingo”, admitía en la previa del torneo Gonzalo Fernández-Castaño mientras que Álvaro Quirós señalaba "ganar en España es más especial que en cualquier otro sitio, y más si lo haces en las circunstancias que yo lo hice, siendo mi primer triunfo en el Tour, con mi madre presente allí, y para colmo era el día de la madre. Salió redondo. Si aquello me hizo ilusión, creo que una victoria esta semana, teniendo en cuenta lo ajustado que estoy con respecto a mantener la tarjeta para la próxima temporada, sería igual de celebrada o más".

Ambos jugadores se mostraron felices de poder volver a jugar en España. "“El llevar tantos años en el circuito hace que haya podido vivir los buenos momentos de tener hasta siete torneos en España, y también los malos años en que todos desaparecieron, por lo que es un lujo poder ver cómo se está recuperando todo poco a poco, porque para nosotros es fantástico. Siendo del sur, yo huyo del frío, y estos torneos me dan la vida, y creo que hablo por la inmensa mayoría de los españoles,” comentaba Quirós.

Weindorfer, por su parte, dejó más que claro que este torneo "ha llegado para quedarse. "“Este torneo era un objetivo desde hace mucho tiempo, tenemos los torneos WTA y ATP de tenis, pero llevamos años con el ojo puesto en el golf, y por fin es una realidad. Como ya es sabido, la idea era arrancar en 2022, pero surgió esta posibilidad, y junto con el enorme esfuerzo del campo de Santa Ponça y de todo el equipo, hemos logrado sacarlo adelante. De cara al futuro, la idea es hacer un torneo de largo recorrido aquí, y por eso nos vamos a reunir con el comisionado del European Tour durante el torneo, porque Mallorca merece un gran torneo y se lo vamos a dar".