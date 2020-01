Comienza un 2020 clave para el RCD Mallorca

Al Real Club Deportivo Mallorca le toca despedirse del año 2019 y dar la bienvenida al 2020; arranca un nuevo año de muchas exigencias para todos los integrantes del club, desde la planta noble hasta los jugadores. El objetivo principal del club es lograr la permanencia en Primera División y esa tarea se ha complicado mucho a tenor de los insuficientes resultados en Liga de los bermellones en esta recta final de año 2019.

Apenas 15 puntos ha sumado el Mallorca en cuatro meses de competición y, pese a que continúa fuera del descenso, la entidad es consciente de que deberán mejorar mucho sus prestaciones en este segundo tramo de competición para mantenerse en la máxima categoría, el máximo patrimonio del club ahora mismo. Por ello, la mira está puesta ahora en el mercado de invierno; si bien el Mallorca compite en una inferioridad evidente ante el resto de clubes de primera (límite salarial más bajo de toda la categoría).

No obstante, gracias a la repercusión del fichaje de Takefusa Kubo, el Mallorca cerró varios acuerdos importantes en los últimos meses de 2019 (KAMO y KONAMI especialmente). Esos acuerdos incrementarán, aunque no de forma excesiva, el presupuesto para acudir al mercado de Enero y poder luchar por piezas más valiosas. De todas maneras, el Consejero Delegado Maheta Molango ha repetido hasta la saciedad que su fórmula del éxito jamás se ha basado en gastar mucho dinero en jugadores sino en tener un grupo de futbolistas con hambre y que estén unidos.

El año pasado esa táctica funcionó pero este año la situación es muy diferente ya que los rivales son mucho más potentes tanto a nivel deportivo como económico; si el Mallorca sigue con la dinámica demostrada hasta la fecha es prácticamente imposible que logre la salvación por lo que un par de jugadores de calidad se antojan imprescindibles para mejorar el pobre rendimiento del equipo, especialmente lejos de Son Moix (primer punto sumado como visitante en Diciembre ante el Celta).

Aunque para empezar, el club deberá buscar destino a varios jugadores con los que no cuenta ya que el cupo de plantilla está al máximo. Xisco Campos, Pedraza o Aridai no han renovado sus contratos, que acaban este año, y son libres ya para negociar con otros equipos de cara a la próxima temporada. Hay más jugadores que no están contando con minutos como Alegría, Chavarría o Salibur y su futuro parece estar a estas alturas lejos de Son Moix. De momento, no han trascendido nombres que puedan reforzar la plantilla en este mercado pero las posiciones parecen más o menos claras; un lateral, un extremo y un delantero si el Cucho no da el nivel esperado.

En el apartado más deportivo, el Mallorca tiene varios compromisos importantes para empezar el año 2020; este fin de semana vuelve a la Liga (domingo/12 horas) para enfrentarse en Los Cármenes al Granada, un rival en franco declive. Después jugará el 11 de Enero en Zamora la Copa del Rey (12h). A partir de ahí el Mallorca deberá centrarse en cosechar buenos resultados en la Liga para mantener la categoría. Este mes se cerrará con la visita a Son Moix del Valencia (día 19 a las 12h.) y el viaje a Anoeta para jugar contra la Real Sociedad (26 de Enero a las 18:30h). Si el nivel demostrado la anterior temporada (2018/2019; ascenso a Primera División) se repite aunque sea a la mitad ya tiene motivos más que suficientes el mallorquinismo para creer en su equipo y en la ansiada permanencia.