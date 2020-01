El Real Club Deportivo Mallorca no fue capaz de prolongar las brillantes sensaciones que dejó en Liga frente al Valencia (4-1) y cayó eliminado de la Copa del Rey en los dieciseisavos de final; el Zaragoza fue su verdugo y La Romareda el escenario en el que se confirmó la caída de los bermellones (3-1) tras un discreto encuentro de los jugadores menos habituales, algunos en la rampa de salida.

Uno de esos futbolistas que están muy próximos a dejar la entidad mallorquinista es Alex Alegría. El delantero de Plasencia parece vivir sus últimas horas como bermellón ya que, como adelanta COPE Almendralejo, el Extremadura está muy cerca de incorporar al punta extremeño; el acuerdo entre ambos clubes está cercano y el jugador se marchará al conjunto dirigido por Manuel Mosquera previsiblemente como cedido hasta el 30 de Junio.

Dejando aparte el mercado de fichajes, del que queda sin duda trabajo por delante, y volviendo al partido de Copa; el Mallorca demostró tener la pólvora mojada bajo la fría lluvia aragonesa. El tiempo de preparación fue de risa (poco más de 48 horas) pero la pobre imagen transmitida por algunos jugadores en el cesped no se puede negar ni justificar. El autor del gol mallorquinista, Febas, analizaba el encuentro así: "El horario no creo que sea excusa, cuando estamos en el campo hay que demostrar y no lo hemos hecho; en la segunda parte hemos salido algo mejor, pero el primer gol suyo nos ha matado y ya no hemos sabido reaccionar".

El técnico valenciano del RCD Mallorca, Vicente Moreno, también valoró el choque: "El Zaragoza en cómputo general ha sido mejor, aún así, en ocasiones ha estado igualado; ellos han tenido mayor acierto". No es la Copa, al final, una competición demasiado importante más allá para que los menos habituales disfruten de más minutos de juego; haciendo caso al refranero español: "No hay mal que por bien no venga".

Ahora los bermellones pueden centrar todos sus esfuerzos en LaLiga Santander, como reconoce Xisco Campos: "Siempre se dice esto cuando te eliminan de Copa pero es una verdad absoluta; al final tienes que centrarte en lo más importante que es la liga". Ahora la Real Sociedad espera al Mallorca en el Reale Arena para un nuevo enfrentamiento liguero; el encuentro se jugará el domingo 26 de Enero (18:30h) y será una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria como visitante, un triunfo que se está resistiendo demasiado tiempo para el Mallorca.