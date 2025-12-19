El Mallorca cierra 2025 en Valencia intentando alejarse de la zona de descenso y en su reencuentro con Copete

El RCD Mallorca es el quinto peor visitante de la liga. Por ahora suma una victoria en el Sánchez Pizjuán y un empate en el Carlos Tartiere, el resto de encuentros son seis derrotas lejos de Son Moix.

A punto de concluir la primera vuelta, lo que ocurrirá en Vallecas en el nuevo año y tras recibir al Girona el día 4 de Enero, el Mallorca muestra unos trabajos en el dibujo de la temporada que no son tranquilizadores.

Hay mucho margen de mejora y en ello está el entrenador, Jagoba Arrasate, que ha pedido un 2026 en el que lo hagan mejor que este 2025 a punto de cerrar. Lo cierran este viernes en Mestalla contra el Valencia, rival directo en la zona baja. Los bermellones con 17 puntos tienen dos más que el descenso, los que tienen sus dos próximos rivales, Valencia y Girona.

Por lo tanto este final de 2025 y arranque de 2026 va a marcar tendencia para ver dónde está el Mallorca. El entrenador quiere que lo hagan mejor, y mucho debe mejorar el equipo para confirmar esa mejoría, en especial fuera de casa como es el día de hoy. El encuentro mide la inseguridad de ambos equipos, el Valencia en crisis permanente y que no acaba de subir un escalón tampoco pese a la mejora la temporada pasada con la llegada de Carlos Corberán. El Valencia trata de agarrarse a la fuerza de Mestalla pero lleva las mismas victorias en casa que el Mallorca y ha perdido un partido más que los bermellones.

Novedades.-

En el Mallorca confirmar las buenas sensaciones ante el Elche es el objetivo, no pueden contar sin embargo con el protagonista de la última victoria, Mascarell, con Guinea Ecuatorial en la Copa de África. Vuelve Samú Costa tras sanción y que jugaba en Riazor el marte en la Copa del Rey. Habrá que ver qué sensaciones tiene Morlanes que ha sido duda durante la semana tras retirarse tocado ante el Elche.

Se quejaba Jagoba Arrasate de jugar martes y viernes por segunda vez. Tuvieron además un viaje latoso por no poder aterrizar el avión por niebla y estar otro día en La Coruña. Tampoco hay muchas excusas, el Mallorca jugó con un 11 nuevo en Riazor y hoy de nuevo los que jueguen no tendrán fatiga. Será el primer reencuentro con Copete tras salir traspasado el central de Écija al Valencia, donde aún no se ha ganado el crédito que querría, aunque tiene mucha continuidad en el equipo.

Arrasate podría alinear a Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Morlanes; Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Si Maffeo ve una amarilla no jugaría ante el Girona el 4 de Enero. El encuentro lo arbitra Quintero González. 21h( DAZN) en TIempo de Juego en COPE MÁS.