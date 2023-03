El escándalo Enríquez Negreira es seguramente el caso más grave de presunta corrupción al que se enfrenta el fútbol español en su historia reciente. Un club pagando millones de euros al vicepresidente del Comité técnico de árbitros es en sí mismo ya un escándalo, pero las grandes cantidades desembolsadas por el Barcelona lo hacen mayor. Falta mucho por saber, el destino del dinero, si era tan solo para Negreira o funcionaba como una repartidora y el concepto. Por ahora tan solo se sabe que el motivo oficial eran unos informes sobre los árbitros, de los que informaba su propio vicepresidente a un club. Imaginemos al presidente de un tribunal informando sobre determinados jueces a las partes en una causa judicial.

El concepto por el que se le pagaba es la madre del corero, pues en caso de que fuera por meros informes técnicos sería uno de los casos de sobrecoste más escandalosos que se recuerdan. La cuestión es si influía o trataba de hacerlo en los árbitros designados. El caso lo ha asumido la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta ahora sólo se hablaba de dichos informes pero ya se puede leer alguno de ellos. Libertad Digital ha publicado algunos, uno de ellos son previos a un Mallorca-Barcelona de la temporada 2012-13, en concreto el 11 de Noviembre de 2012, que finalizó con el resultado de 2-4. Aquella temporada por cierto descendió el Mallorca.

El informe de Enríquez Negreira era sobre el colegiado Ignacio Iglesias Villanueva, hoy árbitro de VAR, que iba a dirigir el partido en Son Moix. Los azulgrana ganaron con dos goles de Xavi, dos de Messi y Tello, por Pereira y Víctor(p) en el Mallorca.

Muy bien preparado físicamente, sigue el juego muy de cerca y llega acompañando las jugadas de areas con facilidad, lo que le permite acertar casi siempre en jugadas rápidas. Tiene más dudas en acciones por agarrones en corners, como les sucede a todos".

Nacho (Iglesias Villanueva) es un árbitro muy técnico y disciplinado, lo que le lleva a amonestar siempre en los casos reglamentarios (manos, codazos, entradas por detrás, no permitir saques rápidos, etc.)

Es de los pocos árbitros que esta temporada a cambiado un saque de banda de equipo, por hacerlo demasiado adelantado.Por su nivel de serenidad y valentía, amonestará o expulsará a cuantos jugadores lo merecieran.Es valiente y suele tomar las decisiones muy convencimiento, por eso siempre amonesta de manera justa.No tiene una gran personalidad ni carisma, pero su seguridad y su prudencia le lleva a ‘sacar’ los partidos de manera eficaz.

Tiene un alto nivel de confianza en si mismo que es positivo, pero que a su vez le hace no confia y no defiende las decisiones de sus asistentes como si fueran suyas. Les hará caso en faltas, pero menos en tarjetas amarillas. Los asistentes cuando son poco escuchados tienden a restringir sus aportaciones al árbitro, por lo que es fácil que no participen si no están muy convencidos de su aportación. En lo que llevamos de temporada, en cuanto a los Fueras de Juego está más acertado a Asistente 2 que el de banquillos. No dudará en parar el juego si se lesiona un portero o un jugador en zona que evite un fuera de juego.Transmite tranquilidad pero cuando toca sabe cuándo y cómo llamar la atención, para ello sabe mostrar un fuerte carácter y mucha contundencia si debe hacer callar a los jugadores.No le gustan las simulaciones, aunque no se arriesgará a amonestar si no está muy convencido de la intención de engañar.Es razonable y se puede hablar con él de manera educada, no permite protestas cuando son injustificadas o faltas de educación (airadas o con malos gestos).Toma decisiones con mucha seguridad, con un elevado nivel de confianza en si mismo.Hay que tener en cuenta que la próxima semana los árbitros de 1ª y 2ª División tienen JORNADA TÉCNICA en Madrid y analizarán sus actuaciones, por lo que tienen tendencia a mostrarse muy estrictos con las demandas del Comité a todos los efectos. En su caso, como siempre, trabajará para pasar desapercibido".

Esta es la ficha de aquel partido en Son Moix el 11 de Noviembre de 2012, temporada que acabó con el descenso bermellón. Por cierto, en dicho partido se guardó un minuto de silencio por el directivo Toni Calafat, muy apreciado en el club.

Ficha técnica del partido:

"Mallorca, 2: Aouate; Ximo (Marc Fernández, m.81), Geromel, Conceiçao, Bigas; Nsue, Martí (Fontás, m.73), Pina, Pereira; Víctor y Hemed (Alfaro, m.46)

FC Barcelona, 4: Víctor Valdés; Dani Alves, Piqué, Mascherano (Marc Bartra, m. 83), Jordi Alba (Montoya, m.86); Busquets, Xavi, Cesc Fábregas; Messi, Villa (Alexis, m.65) y Tello

0-1, M.28: Xavi. 0-2, M.43: Messi. 0-3, M.45: Tello. 1-3, M.54: Pereira. 2-3, M.57: Víctor, de penalti. 2-4, M.69: Messi.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Martí y Busquets.

Incidencias: Partido correspondiente a las undécima jornada de Liga disputado en el Ibetostar Estadio ante 15.490 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del directivo del Mallorca Antoni Calafat.