El Mallorca-Athletic, partido con menos juego efectivo de la jornada

A partir de los dos primeros partidos disputados por el Mallorca en Son Moix todo puede mejorar. Empeorar será difícil, ya que como espectáculo para el aficionado han sido dos partidos planos y de ritmo cansino. En cuanto a la eficacia de los locales, habrá que ver si Javier Aguirre va dando con la tecla en la reconstrucción del Mallorca.

No en vano, ha habido cambios sustanciales en el armazón del equipo y la gran pregunta que podemos hacernos es si el Mallorca actual tiene los mimbres para lo que quiere su entrenador, o tiene que mutar algo su personalidad futbolística. El manual de Aguirre está claro y no engaña a nadie el técnico mexicano, quiere máxima eficacia defensiva, neutralizar al rival con un trabajo solidario de diez soldados por delante de Rajkovic y saber desplegarse con velocidad por las bandas que nutran a Muriqi y Larin, mientras por dentro generar con el recién llegado Darder, que tiene la difícil papeleta de generar lo que generaba Kang-In Lee entendiendo las diferencias entre ambos.

Además el equipo debe mejorar en la construcción interior con jugadores como Samú, Morlanes, Mascarell, las llegadas de Dani o en su momento Amath. Falta definir el rol que tendrá Javi Llabrés, una apuesta del club que agrada al técnico, quien dijo del canterano que tiene un gran potencial. Llabrés explota por fuera de los espacios y es un buen centrador, pero el domingo pasado le situó por detrás de Muriqi.

El Mallorca del pasado curso era una máquina perfecta defendiendo, en esta aún no ha conseguido esa eficacia teniendo en cuenta que en medio ha habido cambios importantes con la nueva medular, si bien ante el Athletic logró el primero 0 en la propia puerta. Puede ser un punto de inicio, es lo que espera la afición que en los dos primeros partidos se ha aburrido de lo lingo en Son Moix.

Hay veces en las que el ojo no engaña y lo que ves lo explican los números. En otras ocasiones los números no explican lo que has visto. Pero el encuentro del pasado domingo en Son Moix fue el que tuvo menos juego efectivo de toda la jornada en Primera División, según ha revelado la estadística del portal Opta. Mientras el Real Madrid-Getafe fue el partido con más tiempo efectivo de la 4ª jornada con 60'28m, el Mallorca-Athletic fue el que menos juego efectivo tuvo con 46'10 de los 96'10 que se jugaron.

Sin que sea disculpa para los jugadores, y teniendo en cuenta que el Mallorca es especialista en interrumpir al contrario,si bien el Athletic hizo más faltas que el Mallorca (12 por 17, curioso), el colegiado Figueroa Vázquez pitó mucho y otro aspecto que puede ayudar a explicar esta falta de fútbol fue el bochorno. Cuando se programan los horarios de la Liga, rara vez se tiene conciencia de lo que suponen en la isla. El domingo a pesar de las rachas de viento había un bochorno importante. El encuentro se había programado para las 16:15h, algo incomprensible en verano en Mallorca, algo que la afición no entiende. A pesar de la bajada de temperaturas de los días anteriores, el fin de semana la temperatura y la humedad eran altas.

Baste ver lo que ha sido el mes de Agosto en la liga, partidos soporíferos, lentos, pocos goles. Ha sido bajar la temperatura en muchas zonas de España en los últimos dos fines de semana y como por arte de magia han llegado los goles y el ritmo de los partidos se ha acelerado. No es magia, es la lógica. En la última jornada 26 goles en nueve partidos (aplazado el At Madrid-Sevilla) en la cuarta jornada; 35 goles en diez partidos en la tercera jornada; 24 goles en la segunda; 21 goles en la primera jornada.













