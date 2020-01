El Mallorca no acierta por el momento en el mercado

Al Real Club Deportivo Mallorca le están dando calabazas en los primeros días de mercado de invierno; la mala dinámica en LaLiga Santander es una realidad y desde el club son conscientes que para cambiar la situación será necesario realizar algunos fichajes que mejoren el grueso de la plantilla; no obstante los problemas a la hora de fichar son muy grandes para los baleares ya que son un destino poco apetecible después de caer en descenso y por el bajo presupuesto del que disponen para contratar jugadores.

Pese a todas estas dificultades, el Mallorca ha hecho dos peticiones muy ambiciosas a dos jugadores del Real Madrid pero la respuesta de estos ha sido negativa; Brahim y Mariano son los fichajes que el club balear ha intentado cerrar pero ambos jugadores han dado calabazas a los bermellones, que prefieren buscar un equipo con mayores aspiraciones y con más margen salarial. Otra de las opciones que restan y sobre las que ha trabajado el Mallorca es la llegada como cedido de Alejandro Pozo del Sevilla F.C, que ha traspasado recientemente al delantero Dabbur al Hoffenheim pero aún no ha decidido que hará con el extremo andaluz pretendido por el Mallorca.

Pero los trabajos de la secretaría técnica no se centran únicamente en entradas sino también en salidas; los baleares tienen la obligación de desprenderse de algún que otro jugador para poder hacer hueco en la plantilla, llena al máximo. Uno de los jugadores que ha contado con pocos minutos en esta vuelta ha sido Alex Alegría, que tiene varias novias en Segunda División entre los que destaca el Zaragoza. Por otra parte IB3 habla de rumores sobre una posible cesión de Pedro Chirivella, del Liverpool, al RCD Mallorca aunque no hay nada de ello por el momento. Uno de los jugadores que no se marchará de la disciplina balear aunque tuviera papeletas es Sedlar; el Mallorca comunicó al central serbio que cuenta con él hace varios días y además ya ha entrado en el equipo en los dos últimos partidos ligueros.