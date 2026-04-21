Miguel Induráin, padrino de honor de la Mallorca 312 en 2026

La Mallorca 312 OK Mobility ha inaugurado esta mañana el nuevo Hito 312, una señal distintiva permanente ubicada en el bulevar de la avenida Albufera de Playa de Muro, que simboliza el punto de salida y llegada de una de las pruebas cicloturistas más emblemáticas del mundo. El acto se produce a tan solo cinco días de que la localidad acoja, el próximo 25 de abril, la decimosexta edición de la carrera, en la que participarán 8.500 ciclistas procedentes de todo el mundo.

La inauguración del Hito 312 ha tenido lugar en un acto en el que el Ayuntamiento de Muro, junto a la Asociación Hotelera de Playa de Muro, el apoyo del Consell de Mallorca a través del Departamento de Carreteras y la organización de la prueba, han querido reconocer la trayectoria y el impacto de Mallorca 312 OK Mobility, así como su contribución al posicionamiento de Muro y de Mallorca como destino internacional de referencia para el ciclismo deportivo.

El pentacampeón del Tour.-

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Muro, Miquel Porquer Tugores; el director insular de Infraestructuras y movilidad, Rafel Gelabert; el CEO de Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras; el exciclista profesional Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia y participante habitual de la prueba; el presidente de la Asociación Hotelera de Playa de Muro, Pepe de Luna; y el ciclista Joan Guiscafré, único participante que ha completado todas las ediciones de la prueba en su recorrido largo.

El exciclista Miguel Indurain, que ha participado en numerosas ediciones de la Mallorca 312 desde sus inicios y que es uno de los grandes embajadores de la prueba a nivel internacional, ha destacado el carácter singular de Mallorca 312 OK Mobility, poniendo en valor la experiencia que ofrece a los participantes y el vínculo especial que genera con la isla.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer Tugores, ha puesto en valor el papel de Mallorca 312 OK Mobility en la proproyección internacional del municipio, destacando el impacto positivo que genera tanto a nivel deportivo como turístico. "Que Playa de Muro sea el epicentro de una prueba que el 25 de abril volverá a congregar a 8.500 ciclistas de todo el Mundo es un motivo de orgullo para todo el municipio", ha señalado. Además, ha destacado el carácter simbólico del nuevo hito: "Empezamos la semana grande del cicloturismo y, por primera vez, inauguramos un punto simbólico en una prueba que va más allá de un día. Hemos conseguido que se alargue casi una semana con diferentes iniciativas como este Hito 312".