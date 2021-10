La maldición de Cartagonova para la UD Ibiza, 11 goles en dos visitas

La UD Ibiza se ha llevado un sopapo de realidad de lo que es la Segunda División del fútbol español. Hasta el momento se paseaba como la revelación del campeonato por todos los campos, dando una magnífica imagen, tuteando a todos los rivales, siendo mejor en la mayoría de partidos. Sin embargo, esa gran imagen se ha diluido en un partido y medio, la segunda parte de Ipurúa y sobre todo el encuentro ante el Cartagena de esta jornada 9. Una jornada que tardarán en olvidar Carcedo y sus muchachos, exactamente igual que los aficionados celeste.

El partido pintó mal desde el principio, a la UD Ibiza ya la tienen más que estudiada y los rivales conocen de su predilección por sacar el balón jugado desde el portero, con salida de centrales con Manu Molina o la salida por los laterales, pero en esa salida Morillas hace mucho. El capitán, que se cayó del once presumiblemente por las molestias que arrastraba, ayuda siempre a sacar el balón limpio, está acostumbrado a la presión de los rivales. Los cartageneros supieron neutralizar en todo momento a los pitiusos forzando una y otra vez las pérdidas de balón de la UD Ibiza.

El Ibiza es un equipo que apuesta por la posesión y cuando el balón pasa por su centro del campo es muy difícil arrebatárselo, pero ayer el balón apenas circulaba y los celestes no conseguían dar más de dos o tres pases, el centro del campo jugó siempre exigido y el cortocircuito hizo que no llegara el balón a los atacantes. Sólo cuando optaron por algún balón largo consiguieron avanzar líneas los ibicencos.

Además de no estar cómodos con el balón la Udé sufre en el balón parado defensivo, es una constante, ayer se vio de nuevo cómo le remataban con facilidad en el área a balón parado. Es algo que urge corregir. Sin embargo la cosa se torció por un penalti ingenuo del debutante en el once Gonzalo Escobar que arrolló al rival. El Cartagena que venía herido de Las Palmas como ahora se ha venido herida la Udé de Cartagena, se creció en el encuentro y continuó con esa presión a la espalda de los centrocampistas, así llegaba el robo a Manu Molina que provocaba el golazo de Mohamed Dauda (por segunda semana consecutiva marcaba desde fuera del área). El partido estaba finiquitado.

Carcedo cambiaba el plan porque veía venir la sangría, debutaba Gálvez para jugar con tres centrales y Davo entraba por Javi Lara. Sin embargo ayer quedaba claro que no era el mejor día ni de los novatos en segunda ni de los jugadores con experiencia. Gálvez cometía otro penalti ingenuo sobre Rubén Castro y de nuevo transformaba el veterano delantero. Con 3-0 al descanso estaba todo liquidado y el objetivo era parar la sangría como fuera.

En la segunda mitad de nuevo un robo en la derecha ibicenca a Cifuentes provocaba un centro medido de Cayarga que remataba espectacularmente Okazaki. El quinto gol llegaría después a placer del lateral Delmás. Nono que entró en los minutos finales marcaría el gol del honor.

La UD Ibiza no puede salvar nada de este partido, sólo puede hacer examen de conciencia, repasar los muchos errores, ser humilde y afrontar con rabia el compromiso ante el MIrandés del domingo a las 14h. Hubo una imagen al término del partido que debiera servir para unir fuerzas. Los jugadores a pesar del desastre mayúsculo en Cartagonova iban a agradecer a los aficionados que habían viajado a Cartagena su apoyo.

La Peña Corsarios ponía un mensaje elocuente.

Desplazamiento a Cartagena



"Te animaré cuando menos lo merezcas, porqué será cuando más lo necesites".

.

.

.

.

.#PeñaCorsarios#UDIbizapic.twitter.com/r31McarZAE — Peña Corsarios UD Ibiza (@CorsariosIbiza) October 10, 2021

También la Penya Pagesa quiso estar con el equipo en un duro momento

Cartagonova ya se ha convertido en el feudo maldito del joven club ibicenco. En la temporada 2018-19 el equipo visitó al Cartagena en la Segunda B con Andrés Palop en el banquillo. El 25 de Noviembre de 2018 la UD Ibiza perdía 6-0 ante el Cartagena: 1-0 Santi Jara (min.37). 2-0 Jesús Álvaro (min.38). 3-0 Moyita (min.48). 4-0 Aketxe (min.57). 5-0 Rubén Cruz (min. 64). 6-0 Santi Jara (min.72).

De la UD Ibiza que sucumbió alquel día sólo queda Fran Grima, que ayer estuvo en el banquillo. Estas fueron las alineaciones:

FC Cartagena: Joao Costa, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Antonio López, Ayala, Cordero, Moyita (Elady, 60’), Vitolo (Fito Miranda, 68’), Aketxe (Rubén Cruz, 62’), Santi Jara y Julio Gracia.

UD Ibiza: Álex, Grima, Candelas, Gonzalo, Verdú, Iosu, Serra (Herrera, 45’), Chavero, Rodado (Germán, 68’), Armenteros (Javi García, 45’) y Cirio.

En el día de ayer, Juan Carcedo hizo tres cambios el debut de Escobar en el lateral, la entrada de Javi Lara por el ausente Bogusz y Javi Pérez en lugar de Diop. Formó con Germán, Cifuentes, Goldar, Rubén, Escobar; Manu Molina, Javi Pérez; Herrera, Ekain, Lara; Castel.

Carcedo: "Me hubiera cambiado yo".-

El técnico de la UD Ibiza comparecía sereno pero con una cara que era un poema después de la dura derrota. No puso ningún paño caliente y dijo abiertamente que todos estuvieron mal: "Hemos empezado muy mal, ya nada empezar han tenido un palo. No hemos empezado metidos, nos han ganado los duelos. Sabíamos que estarían enrabietados, hemos intentado estar metidos desde el principio pero no lo hemos conseguido .Son merecedores de ltriunfo, no tenemos que hablar mucho, apretarnos los machos y corregir errores porque no podemos repetir lo que hemos hecho hoy".

Sobre los cambios en la primera mitad comentaba que "si hubiera podido me hubiera cambiado yo, soy el responsable, el que hace el planteamiento; quería cambiar la dinámica y no lo he conseguido con 2-0, he intentado darle la vuelta porque no estábamos bien".

La lección que saca el técnico es que "si no estamos al 100%, si no igualamos intensidad nos va a costar. Ellos han apretado los dientes durante la semana y es lo que nos tocará a nosotros, hablar menos y trabajar más. Hemos tenido muchos duelos en los que nos han ganado, nos hemos sido capaces de conseguir superioridades. No he sido capaz de plantear bien el partido, cuando se da un resultado así es que no he sido capaz de acertar en el planteamiento".

A los aficionados les dice que "lo llevaremos esto encima toda la semana, trataremos de no repetir algo así y dar la vuelta el domingo a la situación".