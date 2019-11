Lumor regresa a Mallorca tras confirmar Ghana que sufre una lesión muscular

Lumor Agbenyenu vuelve a Mallorca. Se despejó la incógnita, el jugador había sido anunciado como baja para el encuentro de hoy con Ghana ante Sudáfrica, pero se desconocía si se había roto tras viajar desde Mallorca tocado. La Federación Ghanesa acaba de informar de que el jugador regresa a la isla al ser baja para los encuentros de la selección por una lesión muscular, tras haber sido sometido a una ecografía se ha aprecido una rotura muscular. La duda es la gravedad de la misma.

Ahora mismo Vicente Moreno sólo tiene disponbile un lateral, Joan Sastre, ya que están lesionados Gámez y Lumor mientras que Baba Rahman sale de una lesión de rodilla.

UPDATES IN BLACK STARS CAMP



2. Defender Lumor Agbenyenu has been ruled out of this evening's match after a scan in Accra confirmed he has torn his muscle. He has been released to return to his club, Real Mallorca for further assessment and treatment.