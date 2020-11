Luka Romero y la tranquilidad ante los momentos históricos

El encuentro que disputaron ayer Mallorca y UD Logroñés quedará marcado en la historia del club bermellón y no precisamente por el hecho de que a los pocos minutos de iniciarse se produjera una expulsión en el equipo riojano y se tuviera que repetir un penalti. Pasará a la historia porque en el tramo final del duelo llegó un momento que ya está guardado en la historia bermellona y del propio fútbol español: El primer gol de Luka Romero como jugador del primer euqipo bermellón. El joven futbolista mexicano se convertía con su gol en el segundo jugador más joven de la historia del fútbol español en marcar gol en Segunda División.

Casi de inmediato las redes se llenaron de felicitaciones para el jugador así como de anotaciones subrayando el hito que había logrado y, consciente de ello, Luis García Plaza dejó más que claro que a Luka Romero se le tiene un gran cariño en el vestuario y que debido a su juventud hay que cuidarlo y más en este momento. “A Luka le he dicho que se apoye en su familia. Lleva cinco o seis partidos jugando. Luka es un chaval excepcional. El equipo le ha abrazado y le ha dado la enhorabuena. Tiene muchas cosas para ser muy bueno. Tenemos un diamante y tenemos que ir puliendo. Estamos siguiendo la línea adecuada con él. Es un proyecto de futuro, no de presente", comentó el entrenador mallorquinista.

Por su parte, Romero, que rompió a llorar tras marcar su primer gol en el primer equipo bermellón, se mostraba feliz tras contribuir a la victoria bermellona. "La verdad es que he metido el gol y me he puesto a llorar. Me he acordado de mi padre, de mi madre, de la gente que me apoya. No me lo creía. Pensaba que era un sueño. El gol es para Maradona y para mi abuela", indicó agradeciendo también el cariño de sus compañeros. "“La plantilla y el míster me ayudan mucho y me dan muchos consejos. Todos los jugadores estaban muy contentos por mi gol"