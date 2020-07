Luka Romero: Los compañeros me trataron como uno más

Luka Romero sigue en una nube. El joven futbolista mexicano vivió hace unas semanas su debut oficial en la Primera División haciendo historia al convertirse en el jugador más joven en toda la historia, valga la redundancia, de la máxima categoría del fútbol español en debutar en un partido de la competición. Romero, en una entrevista en el programa Jogo Bonito de Radio Late, emisora argentina que entrevistó al futbolista del Real Mallorca para conocer sus impresiones tras sus primeros pasos como jugador de Primera División con el Mallorca.

"Los compañeros me trataron como uno más desde el primer momento", relata Romero en la entrevista añadiendo que "todos me hablaban y me daban consejos de cara a mejorar cosas y todos me trataron muy bien". Explica el mexicano también que a día de hoy no sabe si estará con el primer equipo en la pretemporada. "Todavía no me dijeron con quien empezaré la pretemporada. Nos dieron un par de semanas de vacaciones y lo que hago es entrenar junto a mi padre", indica la joven perla mallorquinista.

Con el futuro de Vicente Moreno en el aire y con la incerteza de saber quien será el nuevo entrenador, está por ver si se decide que el mexicano juegue el año que viene entre más en la rutina del primer equipo o, si por el contrario, se mangtiene una progresión acorde a su edad dándole minutos en el Mallorca B. En la entrevista, además de hablar de esos primeros días entrenando con la primera plantilla bermellona. Romero relató como fue su debut ante el Real Madrid. "Siempre estuve en el banco esperando para ver si me tocaba entrar. Cuando perdíamos 2-0, el entrenador me dijo que fuera a calentar y el ayudante me gritó que le metiera porque iba a entrar. Estaba calentando al lado de Marcelo y, apenas ingresé, Sergio Ramos me dijo 'hola crack, ¿cuántos años tenes?", relata-