Luis García: "Tengo más fuerzas que nadie para trabajar por este equipo"

De los siete equipos que cierran la tabla en Primera División, seis han cambiado ya de técnico tras la destitución este fin de semana de Robert Moreno. Luis García se mantiene como el entrenador que ha tenido más respaldo de su club al menos hasta ahora. Lo que pase en las próximas horas es una incógnita porque el RCD Mallorca no es un club que tome decisiones en caliente en la etapa de Robert Sarver y Andy Kohlberg.

No ha sido una propiedad amiga de cambios drásticos en el banquillo salvo en los primeros años de su llegada, con la crisis que acabó con el equipo en Segunda B. Hace dos temporadas, con el Mallorca en caída libre hacia Segunda,no destituyeron a Vicente Moreno. Si ocurrirá lo mismo o no esta temporada es algo que nadie se atreve a pronosticar. Luis García ha contado con toda la confianza del club, fue una apuesta de Pablo Ortells, el director deportivo. A él le corresponde con el presidente Andy Kohlberg tomar la decisión de apostar por su técnico o buscar un cambio.

Preguntado sobre su futuro, el técnico afirma que "el día que la dirección del club decida que no sea yo el entrenador, sea mañana, en verano o dentro de un año y medio cuando termina mi contrato, sólo habrá palabras de agradecimiento por mi parte. Con toda la tranquilidad del mundo diré adiós, no me quita nadie la felicidad que he vivido con este equipo. Tengo más fuerzas que nadie para trabajar por este equipo y este grupo. Al final cuando luchas por este objetivo, se pasa muy mal, hay otros equipos que lo están pasando muy mal que están peor que nosotros, lo único que me importa es seguir peleando y animando a estos chicos, darles confianza para que trabajen. No habrá una mala palabra ni contra el Mallorca ni la isla maravillosa que he conocido, ni contra la dirección ni contra los jugadores. Estoy encantado de seguir trabajando a tope. Voy a contestar siempre lo mismo. No depende de mí. Hasta ahora he cumplido todos los objetivos incluso por encima de lo que me han puesto. No os preocupéis por mí. Cuando me vaya seré un hombre feliz y un hombre tranquilo".

El RCD Mallorca acumula cuatro derrotas consecutivas y la imagen del equipo no ha sido buena en los dos últimos partidos ante la Real Sociedad y el Celta.