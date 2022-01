Luis García, el superviviente de la zona baja en Primera División

Es su peor momento, Luis García Plaza había vivido hasta ahora una etapa idílica en el Real Mallorca, una temporada exitosa con un ascenso directo sobrado en una temporada para enmarcar, un arranque más que prometedor en Primera División esta campaña con siete de nueve puntos en las tres primeras jornadas. Sin embargo, las cosas hace tiempo que se han torcido.

El Mallorca acumula una victoria en las últimas 13 jornadas y ha sufrido derrotas dolorosas como en Vallecas, Granada, Valencia ante el Levante y la última en Villarreal en la que el equipo no dio buenas sensaciones, han encendido todas las alarmas. El propio técnico reconocía que no había excusas, que había sido un equipo con muy poco oficio.

Y es que la derrota ante el Villarreal, aunque posible por la diferencia de potencial, se produjo ante un equipo con once bajas y con una gran diferencia en el nivel competitivo entre ambos equipos. Nadie entiende muy bien por qué, a pesar de las bajas mallorquinistas, se ha producido este socavón de rendimiento. El encuentro de Copa ante el Espanyol hizo albergar esperanzas de recuperar sensaciones porque volvió a verse un equipo competitivo, tenso, agresivo. Pero en Villarreal se vio la misma bisoñez e indolencia. El técnico admitía que debía darle una vuelta y quizá apostar por algo más de experiencia. Pero lo cierto es que exceptuando a Salva Sevilla, que no es titular en liga, no tiene mucha más experiencia en el banquillo. Se espera como agua de Mayo la vuelta de Raíllo, ha llegado Rico para esa experiencia en la portería, pero si no llega algún refuerzo será difícil dar ese salto competitivo. Aunque el técnico es el que se la juega siempre, las miradas apuntan también a la dirección deportiva y a Pablo Ortells, por la falta de refuerzos. Sólo ha llegado por ahora Sergio Rico.

Lo cierto es que los delanteros son hasta ahora una decepción y que las ausencias de jugadores importantes como Lee o Kubo, ahora ya recuperados, han ido pesando en diferentes momentos. El equipo no va sobrado de calidad y necesita subir el nivel. Además se han ido tres jugadores que aunque no eran titulares han restado profundidad a la plantilla y el técnico siempre ha repetido que tienen que sustituirse todas las salidas.

Luis García Plaza es ahora mismo el único superviviente de la zona baja de la clasificación en Primera División. De los seis últimos equipos sólo el RCD Mallorca no ha cambiado de entrenador. Levante, Alavés, Cádiz, Getafe y Elche cambiaron de entrenador. Salva a Luis García no haber caído aún en el descenso, no ha llegado a estarlo en ningún momento. Ahora mismo la distancia es de dos puntos con el Cádiz, próximo rival en Son Moix, un duelo directo. El colchón se ha reducido considerablemente, teniendo eso sí los bermellones pendiente un partido, ante la Real Sociedad.

La racha es tremenda, desde la derrota en Anoeta ante la Real Sociedad por 1-0 el pasado 17 de Octubre, el Mallorca ha ganado tan solo un partido, inesperado además, ante el Atlético de Madrid. Por contra, ha dejado escapar partidos que tenía ganados como en Valencia, Cádiz, ha podido sumar ante el Barcelona y la Real. La realidad es que no ha sido así y van 9 puntos de 39, las cuatro derrotas consecutivas ante Granada, Barcelona, Levante y Villarreal son el peor momento de Luis García.

Los bermellones no encadenaba cuatro derrotas seguidas desde la 2016-17 en Segunda que acabó con el descenso a Segunda B.