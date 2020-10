Luis García: “Somos el mejor equipo de la categoría en la posición de los centrales”

Rueda de prensa de Luis Gracía previa al encuentro de mañana jueves frente al Málaga. El Mallorcarecibirá al conjunto andaluz en Son Moix a las 19 horas. El Málaga está situado en la quinta posición de la clasificación de la Segunda División con 14 puntos, 1 menos que los bermellones. Un Mallorca que viene de ganar 0-2 al Alcorcón en su último partido.

Sobre si considera que se ha menospreciado la racha de imbatibilidad del Mallorca en Segunda División, porque los medios de comunicación se han centrado en que el equipo marcaba poco y sólo llevaba cuatro goles, Luis García ha contestado: “Es verdad que cuatro goles a favor eran pocos. Para lo que son mis equipos, normalmente, son pocos goles a favor. Además, en los últimos partidos habíamos generado bastantes situaciones de gol y no era normal que lleváramos cuatro. Esperemos que aumenten, que sigamos marcando, porque en los últimos partidos hemos generado en torno a seis-siete ocasiones de gol. Siempre que el equipo haga eso, lo normal es que vuelva a hacer gol”, añadiendo que “ojalá se alargue la racha sin encajar un gol, pero es muy difícil. El día que nos hagan un gol, que será más temprano que tarde, espero que no sea este partido y que no perdamos”.

“Acabaron muy cansados Antonio, Galarreta. Se les subían los gemelos pero creo que es una situación de cansancio muscular, no de un problema muscular. Ayer estaban cansados, hoy seguirán cansados, pero creo que hoy estarán bien. Pero ya dije que pasase lo que pasase algunos cambios iba a hacer, y lo sigo pensando. No sólo para este partido, también para Zaragoza. Los jugadores lo tienen claro, pero no todos van a jugar igual porque es imposible. También te suceden cosas, por ejemplo, no contaba con la lesión de Sedlar, que me ha hecho variar un poco las rotaciones. Y creo que para mantener esa intensidad que hemos dicho, necesitamos jugadores frescos al máximo.Es verdad que en el mediocampo andamos más justos con las rotaciones porque hemos perdido a dos efectivos como son Baba y Sedlar. El que menos me preocupa es Sedlar. Creo que Murilo y Baba llegarán a Zaragoza, pero alomejor un poquito más justos. Los demás están todos disponibles. Para este partido habrá entre cuatro y seis cambios seguro, para Zaragoza también”, ha afirmado el técnico bermellón, sobre sus intenciones de hacer rotaciones en los siguientes encuentros.

Sobre Raíllo, que aún no ha entrado en las rotaciones, el técnico bermellón ha afirmado que: “Yo le veo fresco y bien, pero es verdad que es el único que no ha descansado y no ha entrado en las rotaciones. Lo estamos pensando y vamos a valorar todas las situaciones. Es una posibilidad que juegue Franco, tanto mañana, como en Zaragoza. Dentro de esas rotaciones, los centrales son los jugadores que menos sufren a nivel físico. Es verdad que cuando acaban los partidos, mientras unos hacen 10-11 kilómetros, ellos acaban con 8. Hay una diferencia de kilómetros”.

“Esa posición de centrales es de las más reforzadas del equipo. Incluso en el cómputo de los cuatro centrales, lo digo sin ninguna duda, somos el mejor equipo de la categoría. En esa posición de central tenemos cuatro central, para mí es un auténtico jugo”, ha sentenciado Luis García.

En cuanto al rival de mañana, el Málaga, Luis García ha afirmado que “alomejor al principio de temporada no partía entre los ocho o nueve favoritos, pero ahora lo tenemos a un punto. Nos viene un buen equipo, no tengamos ninguna duda. Cuando un equipo lleva catorce puntos es porque está haciendo las cosas bien. Es un equipo muy intenso, un equipo que tiene una de las mejores transiciones defensa-ataque de la liga. Como te pillen desordenado te matan. Son aviones que van para arriba”. Y ha detallado que “normalmente juegan 5-4-1, muy juntitos. Jugarán con Pablo Chavarría arriba, seguro. Tenemos que tener mucho cuidado con sus transiciones para que no nos sorprendan”.