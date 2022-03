Luis García a los aficionados: "Ayudad al equipo que juntos lo conseguiréis"

Pocas veces se ha visto una salida de un entrenador en el RCD Mallorca tan emocionante. Luis García Plaza se había hecho querer con los grandes resultados y el ascenso del año pasado pero también por su forma de ser, directa y transparente. Un centenar de aficionados esperaban al técnico al finalizar la rueda de prensa más emotiva que se ha visto en Son Moix en mucho tiempo, interrumpida varias veces por el llanto del técnico, en algún momento tuvo serias dificultades para seguir adelante.

Los aficionados le aplaudían, le coreaban, le decían que ésta siempre será su casa, que quieren verle de nuevo alguna vez como técnico del Mallorca. Luis García visiblemente emocionado, les pedía que apoyen al equipo: "animar al equipo que lo necesita" les decía el técnico.

Parece que la afición del @RCD_Mallorca le ha cogido muchísimo cariño a @LuisGarciaPlaza. Con detalles como este queda bastante claro. ?????? pic.twitter.com/sfwvaH3M9V — FutbolMallorca (@FutbolMallorca) March 23, 2022





El técnico se despedía en una rueda de prensa en presencia de seis jugadores, Salva Sevilla, Raíllo, Reina, Costa, Oliván y Abdón, algunos de los cuales no han dudado en expresar en las redes sociales su frustración por no haberlo hecho mejor y tener mejor al Mallorca y a su entrenador en su puesto de trabajo. El técnico les miró a la cara a los jugadores mostrando su confianza en que saquen adelante al equipo y dejando claro que tenían un vínculo importante, "se ve que no nos llevamos tan mal" decía Luis García, "a veces ves según que cosas y duele" decía sobre una supuesta falta de apoyo del vestuario a su persona.

El técnico se dirigía a los jugadores convencido de que lo sacarán y pedía a la afición que "esté con el equipo los partidos que quedan, lo pido de corazón, todos juntos lo conseguiréis, otro año en Primera división y a disfrutar otro año. Si os juntáis jugadores y afición lo váis a conseguir. Agradeceros a la afición todo ese cariño y todos los mensajes. Junto al Mallorca es el club con el que más me identificado, me siento uno más, he intentado entender el sentimiento mallorquín desde que llegué y comprender a cultura del club, de la ciudad, adaptarme tanto mi familia como yo. Había una serie de dibujos en la que un amigo le decía al otro, si me necesitas silba. Pues lo mismo digo al Mallorca, si me necesitas algún día vendré nadando si hace falta". El diálogo recuerda a la película "Tener y no tener" de Howard Hawks, cuando Lauren Bacall le dice a Humprey Bogart "si me necesitas silba".

El técnico se ha despedido con una carta a la afición, también sus ayudantes Pedro Rostoll, Félix Vicente y Raúl Gallego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Fiel a sí mismo, Luis García dejó claro que le había dolido enterarse por los medios de comunicación de que iba a ser despedido, lo dijo con naturalidad ante los propios gestores del club que le acompañaban, Pablo Ortells y Alfonso Díaz, pero agradecido por la confianza del club en él, también de la propiedad por haberle dado la oportunidad de entrenar al RCD Mallorca. El técnico cree que Aguirre, cuyo nombre dijo en la propia rueda de prensa ("¿es Javier no?") se encontrará un equipo vivo.

Los futbolistas han mostrado su apoyo. Uno de los primeros, Salva Sevilla.

También el segundo entrenador, Pedro Rostoll, a quien le ha tocado dirigir el equipo varias veces por las sanciones a Luis García, y que ha sido un técnico que también se ha hecho con el cariño de todos, mostraba su mensaje de agradecimiento por esta etapa.