Luis García: "No entiendo muy bien que pongan jornada entre semana en fechas de selecciones"

El RCD Mallorca afronta una semana larga tras su empate contra el Oviedo del sábado y no volver a jugar hasta el lunes cuando visite al Fuenlabrada, misma situación en la que estará por cierto el equipo de Oltra, que también jugaba el sábado contra el Leganés sumando la victoria.

El Fuenlabrada además es el equipo que peor se le ha dado este año al equipo de Luis García, ya que le ha ganado tanto en liga como en Copa del Rey. De hecho fue el primer equipo que acababa con la racha de imabatibilidad de los bermellones y era el verdugo en la Copa del Rey.

El técnico mallorquinista ha lamentado el agravio con el RCD Mallorca por tener que jugar la próxima semana sus tres partidos de liga en seis días y tanto en la previa del encuentro contra el Oviedo como después del partido, expresó su queja en voz alta. Pero lo que menos entiende el preparador bermellón es con la coincidencia de una jornada entre semana, la 32 con las fechas de selecciones.

El RCD Mallorca ha perdido a cuatro internacionales esta semana, Valjent, Baba, Lago Junior y Trajkovski. Los cuatro han acudido a las llamas de sus selecciones. Pero Luis García se expresa en torno a la misma competición y no tanto su problema particular. Y es que resulta complicado de entender que la Liga Smartbank, que no para en las fechas FIFA, lo cual ya en sí mismo es un agravio, cosa que no ocurre lógicamente en la primera división. Pero es que además se han encontrado con esa jornada entre semana justo en fechas FIFA. Será en concreto en el caso del RCD Mallorca el jueves santo contra el Leganés, rival directo.

"Es una reflexión sobre todos los equipos de Segunda A: "Que la semana de selecciones nos metan una jornada entre semana, hosti... ¡haberlo metido la semana pasada que no perdíamos jugadores! No lo hagas cuando perdemos jugadores, todos los equipos perdemos jugadores, no lo entiendo muy bien" lamenta Luis García.

En cuanto a cómo lo afronta su equipo tras dos jornadas sin ganar y sin marcar, aunque aún líder con tres puntos sobre el Espanyol y cinco sobre el Almería, cree que se han hecho demasiadas cuentas: "nos hemos hecho muchos pájaros en la cabeza sobre si ganamos a aquél o al otro nos ponemos tal, lo dije cuando iba por detrás, no me pongo una coraza, lo he dicho cuando iba por detrás, esto se va a decidir en los últimos tres o cuatro partidos y no creo que nadie se vaya a separar y va a subir faltando tres jornadas, ojalá me equivoque y seamos nosotros".

El RCD Mallorca jugará el lunes 29 en Fuenlabrada, el jueves 1 recibirá al Leganés y el domingo 4 de Abril en Las Palmas. Mientras el RCD Mallorca cerrrará la jornada 31 la abrirá su perseguidor, el Espanyol, que juega este viernes en Castellón,mientras el Almería recibirá al Leganés el sábado.