Lucas Alcaraz: "La decisión del VAR me parece surrealista"

Cada día se complica más la empresa de la salvación de la UD Ibiza. Con 19 puntos en 27 partidos, los ibicencos siguen a nueve de salvación a la espera de lo que ocurra hoy en el Racing-Leganés. Una victoria del Racing colocaría a los celestes a 11 puntos.

No se puede negar que la UD Ibiza no esté luchando por agarrarse a un clavo ardiendo, así fue el gran primer tiempo que hicieron los de Lucas Alcaraz ante la Ponferradina, en la que se pusieron 1-0 con un gran gol de Ekain de tacón y en el que merecieron irse al descanso con una ventaja holgada. Sin embargo, en el segundo tiempo aparecieron todos los fantasmas, el equipo se partió en cuanto la Ponferradina puso una marcha más y la UD Ibiza sufrió de lo lindo. Pero todo hubiera sido distinto si se le hubiera concedido un penalti por mano clara de Pascanu en un centro desde la derecha. El brazo separado corta el centro y desvía la trayectoria del balón. Cuántos penaltis no se le habrán pitado así a la UD Ibiza. Lo cierto es que el árbitro García Verdura no apreció penalti, la jugada continuó y marcó la Ponferradina.

Sin embargo, avisado por el árbitro de VAR, el colegiado fue a ver la jugada. Los jugadores del Ibiza no daban crédito a que no se hubiera pitado el penalti y estaban convencidos de que al verlo lo pitaría. Sin embargo la sorpresa no se detuvo ahí, pues al ver la jugada el colegiado en efecto observa penalti, pero lo invalida por un fuera de juego previo de Herrera. El fuera de juego hay que verlo, porque la imagen no aclara nada, es un fuera de juego milimétrico. El técnico Lucas Alcaraz no se lo explica:

"La jugada me parece un poco surrealista, que el VAR entre en un fuera de juego en el penalti que te puede poner 2-0 que habíamos merecido mucho antes. La decisión me parece surrealista, tendría que verla otra vez, la repetición que he visto para ver fuera de juego ahí hay que ver mucho y de forma muy milimétrica y con una toma un poco no la más adecuada, una línea...yo no veo fuera de juego, veo penalti. Tenemos la desgracia de que ese penalti acaba en un gol de ellos y han tirado por la calle del medio".

Por desgracia para la Udé, el transcurso de la segunda parte confirmó lo que se veía venir y la Ponferradina acabó empatando el partido en una acción también desafortunada en la que un desvío de Martín deja la pelota a Espiau fácil para empatar. Todo hubiera podido cambiar con ese penalti.

El técnico reconoce que está muy difícil la salvación, pero que no está todo dicho. "La situación es súper complicada pero quedan 15 partidos y estamos a tres partidos, la situación no es buena pero es peleable totalmente".