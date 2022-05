Los cedidos del RCD Mallorca volverán a salir

El RCD Mallorca ha contado esta temporada con varios jugadores cedidos en sus filas, futbolistas como Kubo, Battaglia, Fer Niño o Sergio Rico y que regresan a sus equipos. De estos jugadores, sólo Battaglia parece tener opciones de continuar. En cuanto a otros que acababan contrato, se sabe que Salva Sevilla es jugador del Alavés, que Reina será anunciado por el Málaga, que Brian Oliván ha fichado por el Espanyol y que Grenier podría interesar en según qué condiciones y si el francés está dispuesto a continuar en la isla.

Pero el RCD Mallorca tiene otro frente abierto como son sus propios cedidos, jugadores como Febas y Cufré que regresan del Málaga, Lago Junior que regresa del Huesca, Mboula del Estoril y Álex Alegría del Burgos. El otro caso era Joan Sastre pero el lateral seguirá en el PAOK por una opción de compra automática por número de partidos que le convirtió en jugador en propiedad del club griego.

¿Qué planes tiene el RCD Mallorca con estos jugadores? a día de hoy es muy difícil que alguno se quede esta temporada, la intención de la dirección deportiva es conseguir otro acomodo para ellos. Febas probablemente continuará en el Málaga, el club tiene una opción de compra si bien aún no tiene cerrado un nuevo contrato con el propio futbolista por lo que se espera que esto ocurra y sea jugador en propiedad del Málaga. En cuanto a Cufré, una de las apuestas de Pablo Ortells, no ha confirmado por ahora las expectativas, su cesión al Málaga tampoco ha dado el resultado esperado y no ha tenido esa continuidad. Lo más probable es que vuelva a salir cedido a otro equipo.

En cuanto a Jordi Mboula, otro jugador por el que se pagó traspaso, ha rendido a buen nivel en Portugal en esta segunda vuelta, tiene mercado en el país vecino y es probable que continúe en la Primeira Liga. Ha jugado 13 partidos y ha marcado un gol. El jugador está también feliz de su experiencia en el Estoril.

Lago Junior es un caso especial, cubrió una etapa importante del Mallorca, es de los que bajaron a Segunda B e hicieron que el equipo lograra dos ascensos consecutivos junto a Raíllo y Abdón.. En los últimos tiempos no ha tenido protagonismo en el RCD Mallorca, su rendimiento ha bajado mucho y fruto de esa situación fue su cesión al Huesca, pero tampoco en el conjunto aragonés ha tenido protagonismo. Le queda un año de contrato y volverá a salir, posiblemente ya de forma definitiva a otro destino.

El caso más delicado es el de Álex Alegría porque el extremeño tiene aún dos años de contrato con el Mallorca, ha sido uno de los mayores fiascos de los fichajes de la etapa anterior de Javi Recio. Esta temporada cedido al Burgos tampoco ha tenido ningún protagonismo. Su rendimiento es muy bajo y es un jugador al que el club cederá de nuevo.Ha jugado 966 minutos y no ha marcado un solo gol con el equipo de Julián Calero.