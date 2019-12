Los áribitros internacionales de fútbol llevarán a cabo el curso de actualización de cara al resto de temporada y en especial la Eurocopa 2020 en la ciudad deportiva del RCD Mallorca. Así lo ha comentado el árbitro internacional del comité balear Guillermo Cuadra Fernández en Deportes Cope Mallorca.

"Los mejores árbirros de Europa se juntan en el curso de invierno y curiosamente será en Mallorca, en la tercera semana de Enero. Será también una preparación para los árbitros que van a pitar la Eurocopa" comentaba en los micrófonos de Cope el colegiado internacional.

Cuadra va a estrenar la escarapela internacional a partir del mes de Enero. A sus 35 años cumple su segunda temporada en la primera división este colegiado madrileño adscrito al Comité Balear desde hace ocho años. Ha indicado en Deportes Cope que no tiene ningún sueño para el futuro porque "mi sueño ya lo he cumplido, que era llegar a arbitrar en primera división".

Sobre llegar a dirigir algún día un clásico "no lo he pensado, supongo que por dinámica un día te puede tocar, estás ahí y de lo que se trata es de hacerlo bien cada partido y seguir progresando, que es lo que decimos a los chicos que empiezan, no pensar en objetivos a largo plazo sino en el partido siguiente hacerlo mejor".

Cuadra ha comentado que el VAR está ayudando al arbitraje y que le gusta tanto como dirigir partidos, "estás absolutamente concentrado, tienes un montón de imágenes para decidir lo que evidentemente tienes que ser rápido y claro para ayudar al compañero que está en el terreno de juego. La directriz con el VAR es clara y sólo debe avisarse al árbitro en aquellas acciones que sean claras y diáfanas. Estás tan concentrado que no sabes a veces ni cómo va el partido, revisas cada jugada".

Y tiene claro que "el VAR es una ayuda pero no debe interrumpir en demasía el partido, la sucesión de acciones hace del fútbol algo tan atractivo, no se puede estar parando continuamente".