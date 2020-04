Los aficionados del Mallorca se unen a la protesta contra la Liga

Las aficiones de todos los equipos de Primera División y Segunda División han alzado hoy la voz y lo han hecho de manera conjunta. A través de diversos comunicados hechos públicos en sus redes los integrantes de los diversos colectivos de animación han querido dejarle muy claro a Javier Tebas y a Laliga que no están en absoluto de acuerdo con la idea de reiniciar la competición.

En el caso del Real Mallorca, el escrito está firmado tanto por el colectivo ‘Supporters Mallorca’, y la plataforma Moviment Mallorquinista. En dicho escrito ambos colectivos dejan claro su “total rechazo a la vuelta de la competición hasta que la situación general haya vuelto a la normalidad”. A Tebas le recuerdan estos colectivos que “quizá el dinero es importante, pero las vidas son irremplazables” en clara alusión a las declaraciones realizadas por el presidente de la Liga acerca de las pérdidas económicas si no se reinicia la liga.

El motivo de la protesta lo explican las aficiones en un párrafo claro. “El fútbol, para nosotros, es nuestra forma de vida pero entendemos que en estos momentos hemos de estar a la altura. No hay colectivos trabajando día y noche para cuidar nuestra salud, niños y mayores encerrados durante meses o personas que no han podido despedirse de los suyos para ahora poner en riesgo la salud de muchos por mero negocio”

Recuerdan, además, que “las normas establecidas no deben cambiarse sobre la marcha. Es una competición en teórica igualdad y alguien arbitrariamente, no debería decidir a dedo, faltando tanta competición, quien consigue los objetivos” aludiendo a las declaraciones de Javier Tebas en las que dejaba caer la amenaza del descenso si no se acaba la temporada.

Finalmente solicitan los dos colectivos de aficionados del Real Mallorca, al propio Tebas y a la Liga que se hagan eco del rechazo del inicio de las competiciones “quedando a la espera hasta que las autoridades sanitarias comuniquen que puedan reanudarse con total normalidad”. El escrito, al igual que el de otras aficiones, ha tenido una positiva respuesta entre los aficionados en las redes sociales alabando la mayoría de ellos el paso al frente de todas las aficiones de equipos del fútbol profesional en España.