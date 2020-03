Löfberg, de regreso a Suecia antes de la cuarentena

La incertidumbre vivida en las horas previas a la aprobación del estado de alarma y la delicada situación sanitaria que atraviesa España ha hecho que no sean pocos los extranjeros que, viviendo en España, hayan optado por regresar a su país de origen. Ese es el caso de Johan Löfberg, jugador del B The Travel Brand Mallorca Palma. Justo dos días antes de que entrasen en vigor las medidas adoptadas por el gobierno, el alero nacido en la localidad sueca de Sankt Nikolai puso rumbo a su país para estar junto a su pareja y familiares durante el tiempo que dure el parón de la LEB Oro.

Eso sí, el jugador sueco se ha comprometido con el B The Travel Brand Mallorca Palma a regresar a Mallorca en cuanto la situación mejore y la FEB comunique la reanudación de la LEB Oro, situación ésta que, a día de hoy, no está nada clara. El caso de Löfberg es el único dentro de la plantilla ya que el resto de jugadores se encuentran confinados en su casa en Palma siguiendo las indicaciones dadas por el cuerpo técnico para trabajar individualmente y mantener así, en la medida de lo posible, el tono físico durante el tiempo de aislamiento.

En el club, mientras tanto, siguen muy pendientes de la decisión final que adopte la Federación Española de Baloncesto con respecto a sus competiciones. No se sabe todavía la decisión que tomará finalmente la FEB pero la sospecha entre los clubes, el B The Travel Brand no es una excepción, es que la temporada quedará suspendida definitivamente y se deberá comenzar a pensar ya en la próxima campaña. Es de esperar que en los próximos días el máximo organismo del baloncesto español comunique definitivamente su decisión.