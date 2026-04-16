Llorenç Salvá, secretario de la FFIB sobre el problema de los muros: "Se debe actuar ya en campos como el del Coll y Génova"

Los dos sustos en los campos de fútbol de Mallorca del pasado fin de semana, con dos traumatismos graves en la cabeza con muros de protección en el Coll y Santa Ponça, ha provocado el debate y la reacción de las entidades implicadas.

El presidente del Collerense, Tolo Verd, decía en COPE que han pedido presupuesto para instalar una protección en el muro que rodea el campo, pero que seguramente el coste sea imposible de asumir para el club. En ello está también el Instituto Municipal de Deportes (IME) y la Federación Balear.

Es un problema crónico y generalizado en todas las instalaciones. En este sentido, el secretario de la Federación Balear de Fútbol (FFIB), Llorenç Salvá, indica en DEPORTES COPE BALEARES que "lo primero es ponernos en contacto con las administraciones púbicas que son titulares del 90 y pico por cierto de las instalaciones. Hemos hecho un estudio con diferentes empresas, depende de cada instalación. Hay que estudiar cada caso porque hay muchas circunstancias distintas en cada campo. Tenemos un presupuesto para una instalación en concreto de unos 50.000 euros, pero depende de cada una de las instalaciones deportivas".

Salvá dice en torno a este problema que "lo que está claro es que hay que tener clara la normativa. Hay unas normas que dicta el CSD para una instalación deportiva, marcan la distancia entre línea de banda y el muro perimetral es de un metro y medio. Y de dos metros y medios entre la línea de fondo y el muro. Estas es la normativa. Después cuando hablamos de menores de 10 años, si no se cumplen estas medidas se ha de poner un sistema de protección para estas paredes, porterías supletorias, etc, para proteger esta actividad. Tendríamos que hacer una auditoria campo por campo y trabajar en esto. Si la Federación ha de asumir todo es imposible, hablamos de todos los clubes que es la Federación".

Tiene claro no obstante que hay casos urgentes como el del Collerense: "Por ejemplo en el Coll deberíamos hacer actuación inmediata, como en Génova también, tendríamos que ver cuáles son las circunstancias y que el titular de las instalaciones tome una decisión. El IME se ha puesto en contacto con nosotros sobre este tema para intentar poner hilo a la aguja y trabajar juntos para minimizar el riesgo. Hemos de tener el entorno más seguro posible para los deportistas. A ver hasta dónde se puede llegar, esto es una responsabilidad de todos, del titular, del club y de la federación como organizadora. Ha de haber una actuación inmediata".