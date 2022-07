Llega Ferrón al Atlético Baleares y se marcha Vinicius

Movimiento importante en el Atlético Baleares en este día en el que se ha puesto en marcha el curso 2022-23 con la revisión médica para la pantilla. El club ha cerrado la contratación del delantero Francis Ferrón que hará oficial en las próximas horas, y se marcha Vinicius Tanque.

Se ha cumplido uno de los grandes objetivos del club desde el pitido final de la temporada en cuanto a la operación salida. Si algo tenían claro en el Estadio Balear era que la etapa de Vinicius había concluido, se trataba de llegar al mejor acuerdo posible para ambas partes porque el jugador no ha cumplido esta temporada las expectativas y el coste de su fichaje.

El Atlético Baleares había apostado por Vinicius tras una primera cesión exitosa, pero esta temporada nada ha vuelto a ser igual, el delantero ha estado por debajo de su nivel, ha tenido que competir por un puesto en la delantera, Dioni le ha quitado mucho protagonismo goleador y finalmente acabó saliendo del equipo en beneficio de Manel, que aportaba más cosas.

El brasileño sintió que había perdido esa confianza y muy pronto bajó los brazos, llegando incluso a ser pitado en algún encuentro por los aficionados del Atlético Baleares. El club y el jugador han llegado a un acuerdo satisfactorio. Se habla de interés del Nàstic y el Murcia por Vinicius, que la última temporada ha marcado siete goles como balearico.

Por otro lado el que llega es Francis Ferrón, delantero procedente del San Fernando y un clásico de la Segunda B, ahora Primera RFEF. El jugador rescindió con el San Fernando después el club decidiera prescindir del delantero. Ha marcado siete goles entre liga y Copa del Rey con el equipo gaditano, además de tres pases de gol. A sus 32 años, Ferrón ha marcado 97 goles en su carrera.

Con este fichaje, quedan en el ataque Dioni, Uzo y Ferrón. Otro que podría salir es Isi Ros, que la pasada temporada fue cedido al UCAM Murcia. Por otro lado, aún no hay sustituto para Luca Ferrone en el lateral derecho. El club había negociado con jugadores de mucha experiencia en este puesto, como el ex bermellón Campabadal y el defensa del Alcorcón Laure, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto.