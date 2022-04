La líbero mallorquina Gomi se despide del Avarca Menorca tras cinco temporadas

Tras concluir la temporada en la Liga Iberdrola como semifinalista, la líbero internacional María Antonia Gomila más conocida como "Gomi" ha anunciado su decisión de cambiar de aires y deja el Avarca Menorca.

La jugadora de Manacor se ha despedido en un emotivo mensaje del club y de Ciutadella, dónde ha pasado los últimos cinco años y donde se ha sentido como en casa. El Ciutadella le dio la oportunidad de jugar en la élite a la joven líbero.

Gomi se ha despedido así:

"Después de 5 temporadas, cierro este ciclo y no seré jugadora del @clubvoleibolciutadella el año que viene. Nunca me hubiera imaginado escribir esta despedida, porque para mi el Avarca es mi casa. Pero por distintos motivos personales y deportivos, este año nuestros caminos se separan.

Este club me abrió las puertas y me dio la oportunidad de convertirme en la persona y jugador profesional que soy ahora. Quiero agradecer a todas las personas que forman parte del club y a la afición, la dedicación insaciable y el cariño recibido durante todos estos años.

Esta última temporada ha sido complicada a nivel deportivo y mental, por lo que siento que necesito cerrar este ciclo e irme para respirar. Aún así, me quedo con lo bueno. He sido muy feliz compartiendo momentos con muchas de mis compañeras. Allí dejo a la columna vertebral de este equipo a @m.jofre3 por ser la mejor compañera de posición que me podría imaginar y a @mailacuba por ese alma que tiene en la pista, sin vosotras nada será igual. Espero que los errores cometidos, nos ayuden a ser más grandes.

Una vez más, gracias al club y a la afición por hacerme disfrutar tanto del voley en el Pavelló.

Fins aviat, ha estat un plaer!".

La jugadora salida del voleibol Cide y que se ha asentado en la Superliga y en la selección cambiará de aires.

El club le ha mandado un mensaje cariñoso

Molta sort manco quan juguis contra noltros???? https://t.co/rHkiKKN06B — CLUB VOLEIBOL CIUTADELLA (@CVCIUTADELLA) April 26, 2022