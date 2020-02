Dejan Lekic ha vuelto a Mallorca pero esta vez para jugar en el Atlético Baleares. El delantero serbio de 34 años ha sido presentado este lunes como jugador del At.Baleares, el último refuerzo de los cuatro de este mercado. Lekic ha reconocido que le hacía ilusión volver a jugar en Mallorca, ha admitido que su objetivo era seguir en Segunda A trs militar en el Cádiz la pasada temporada, y se ha tomado con buen humor la rivalidad entre aficionados del Mallorca y el Atlético Baleares: "no sabía que había tanta" ha dicho con media sonrisa.

Lekic ha sido sincero al reconocer que no se planteaba jugar en Segunda B, que esperó incluso ofertas de otros países, pero que no apareció nada. "Quería seguir en el fútbol profesional pero no pudo ser". De entre las ofertas que le llegaron de segunda B comentaba que "ésta era la que más me interesaba. Tenía muchas ganas de venir aquí, ésa es la verdad".

"No sabía que había tanta rivalidad la verdad, estaba en un gran club como el RCD Mallorca, la cosa se puso al final muy mal para todos (descenso a Segunda B), pero creo que necesitaban esto, partir de cero y mira ahora están en primera disfrutando. El Mallorca merece estar donde tiene que estar. Ojalá el Atlético Baleares pueda estar en segunda y un día se enfrenten en segunda o primera y sea un gran derbi para esta isla".

Ha reconocido que "físicamente no estoy como el resto del equipo, siete meses sin competir es un palo duro. Pero estoy a disposición del cuerpo técnico y con el preparador físico trabajar más que el resto estas dos semanas. No estoy para jugar de momento pero dentro de dos o tres semanas espero poder estar".

Por su parte el director deportivo, Patrick Messow, se mostraba exultante con el fichaje: "creo que tenemos una plantilla muy competitiva y preparada para luchar por los objetivos. hemos buscado algo de área, tener una presencia de Lekic en el área sólo nos puede venir bien. Encaja perfectamente el perfil y contentos de que pueda estar aquí. Creo qu la plantilla tiene más nivel ahora que a principio de temporada".

Sobre si Manix Mandiola está satisfecho con los refuerzos tras dejar claro días atrás que con lesionados o chicos jóvenes era difícil afrontar el reto del ascenso, Messow ha afirmado "ya ha dicho que está ilusionado con lo que ha venido, ya sabemos que no podemos tener siempre la misma opinión pero no pasa nada, estamos para lo mismo".