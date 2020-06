Lauren: "La sociedad española no es racista pero sí hay quienes intenta estigmatizar al negro"

Las protestas surgidas a raíz del asesinato de George Floyd han provocado una auténtica riada de disturbios en Estados Unidos y de protestas alrededor del mundo. Además de todo ello, no son pocas las voces de deportistas de primer nivel o de ex deportistas que han hablado públicamente de la situación dando su punto de vista sobre la situación que vive la comunidad negra en Estados Unidos y en otros lugares del mundo.

Ayer, Lauren, ex jugador del Real Mallorca y del Arsenal, habló alto y claro sobre ese mismo tema y sobre la situación actual del racismo en España. El que fuera lateral bermellón en los años dorados del equipo mallorquinista a finales de los 90 negó que España sea una sociedad racista como tal pero si dejó una amplia reflexión sobre ese tema "Yo nunca me he sentido diferente. Desde pequeño no he tenido prejuicio alguno porque en mi casa he crecido partiendo de la base de que todos somos iguales. Yo esa diferencia racial no la he sentido", asegura el ex futbolista camerunés que añade en esa reflexión que "también es cierto que muchas veces se utiliza al africano para hablar, por ejemplo, sobre la inmigración ilegal cuando todo el mundo sabe que la mayor entrada de inmigrantes ilegales en Europa viene por el aire. Sin embargo, para meter miedo a la sociedad sacamos día sí, día no al africano, al negro que viene en patera".

Pese a todo, Lauren asegura que "la sociedad española no es racista y el que diga lo contrario miente. Si que hay intereses que intentan estigmatizar al negro o hablar de la inmigración ilegal utilizando al africano al negro y eso sí que hay que denunciarlo. Yo lo hago aquí y creo que más gente debiera hacerlo porque ese mensaje del odio está entrando en las casas de la gente". El lateral concluye su reflexión asegurando que "en la sociedad española hay gente que pasa muchas necesidades y si escuchan ese mensaje de odio cuando salen o van a un estadio de fútbol se manifiestan de ese modo por lo que han visto en los medios y por eso creo que hay que denunciarlo. Ya está bien de estigmatizar al negro y al africano".