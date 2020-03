Las regatistas del CN Arenal ven "acertada" la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos

La vela, como el resto de deportes que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, ha seguido muy de cerca los análisis que el COI ha venido realizando sobre la situación que podría darse en la cita olímpica y la problemática para poder competir en ella en este 2020 y también ha visto con resignación pero comprendiendo a la vez la decisión tomada por el propio COI de aplazar los juegos hasta el año 2021. "Es una decisión responsable y acertada", apunta Silvia Mas, regatista del Club Naútico Arenal.

Mas, que se encuentra en el CAR de Santander a pesar de no haber actividad alguna en el mar, analiza la situación y la decisión del COI asegurando que "aunque nos duele por toda la preparación que llevamos en los últimos años con calendarios, viajes y también con todo a lo que hemos renunciado, la decisión es la más correcta y responsable" y cree que "no es momento de pensar en nosotros y en el deporte y sí en las vidas de todos, sobretodo de aquellas personas que están padeciendo el virus". la regatista mallorquina, en declaraciones al departamento de prensa del CN ARenal explica las rutinas de entrenamiento en Santander. "No nos queda otra que seguir confinados y aprovechar este tiempo para seguir entrenando en el gimnasio, seguir con las charlas sobre meteorología, charlas sobre táctica, charlas de reglamento etc. Desde que se decretó el estado de alarma no hemos parado; seguimos con un calendario apretado, adaptándonos a las circunstancias", admite.

En Santander también se encuentra Paula Barceló que, como su compañera, entrena a fondo a pesar de que su gran objetivo, luchar por las medallas en Tokio 2020 se ha aplazado un año. “Es una decisión dura y difícil para los deportistas, porque cuando comienzas una campaña la planificas en base, en este caso, a los JJ. OO para poder llegar con el máximo rendimiento", explicaba esta semana Barceló en Deportes Cope Mallorca nada más conocer la noticia del aplazamiento oficial de la competición. Pese a admitir que la medida adoptada por el COI "descuadra a todo el mundo", la mallorquina considera que la decisión es "la más acertada, seguro". "Me parecería muy egoísta que la gente estuviera pensando en sus vidas y nosotros en unas medallas, sólo en el ámbito deportivo. Creo que todos debemos ser responsables con la situación y estar a la altura. Aceptamos esta decisión y seguimos trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora", concluye la regatista isleña