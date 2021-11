Las parejas Marqués-Luna y Sala-Pastene, se adjudican el IX Torneo Cope Indoor de Pádel

El Trofeo Cope Indoor de Pádel se ha convertido en una cita ineludible del calenario de este deporte en Baleares como prueba el éxito de participación que este año ha batido registros con 187 parejas inscritas, 151 parejas federadas que han disputado el torneo en cuatro días.

Además de ser todo un reclamo el torneo por los premios que reparte gracias a los patrocinadores y colaboradores de Cope Mallorca, el hecho de ser bajo techo es toda una garantía como se ha demostrado un año más. No ha parado de llover en toda la semana, por lo que sólo en una instalación magnífica como Pádel Go In de Marratxí permite la disputa del torneo sin que peligre el mismo debido a la meteorología.

La pareja formada por Adrián Marqués y Dani Luna se ha adjudicado el Trofeo en la primera categoría masculina, mientras que la pareja Julia Sala y Vero Pastene ha sido la ganadora en la máxima categoría femenina, que en esta ocasión ha sido la segunda. No ha podido disputarse la primera al no haberse llegado el mínimo de ocho parejas inscritas como exige la Federación Balear de Pádel.

En total han jugado 151 parejas federadas en cuatro días respetando los descansos obligatorios entre partidos ,todo un reto. En la categoría masculina la victoria de Marqués y Luna ha sido más corta de lo esperado, por 6-3 y 6-1 demostrando ser la mejor pareja de Baleares. En cuanto a la femenina se han impuesto Pastene y Sala por 6-2, 1-6 y 6-0.