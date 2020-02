Las luces y sombras de los fichajes en la era Molango

Además de ejercer de Consejero Delegado, Maheta Molango ha estado siempre involucrado de cerca en las operaciones de fichajes realizadas por el Real Mallorca, que, desde su llega al club, han sido hasta más de 70. Los primeros pasos en ese sentido los dio Maheta Molango al llegar a la isla. El consejero delegado incorporó en el mercado invernal a Pol Roigé, Alfredo Ortuño, Lago Júnior y Óscar Díaz, jugadores de ataque necesarios para un Mallorca que se jugaba la categoría. También incorporó a Salomao Tomeu Nadal y Adrián Colunga como jugadores libres y cerró el regreso de Fernando Vázquez.

El equipo logró salvarse de manera agónica en Valladolid y arrancó una temporada en la que llegaron en verano Ansotegi, Santamaria, Culio, Adrià Dalmau, Raíllo, Juan Rodríguez, Lekic, Juan Domínguez, Julio Pleguezuelo y también en invierno Zdjelar, Saúl García y Angeliño. Fue un año para olvidar que acabó con eld escenso a Segunda B del Mallorca. Los fichajes, salvo honrosas excepciones no dieron la talla y jugadores fichados a su llegada, caso de Adrián Colunga u Óscar Díaz por ejemplo, salieron por la puerta de atrás. En aquel curso 2016-17 se destituyó a Vázquez asumiendo las riendas del primer equipo durante cuatro meses Javier Olaizola al que, a su vez, sustituyó Sergi Barjuan, técnico que culminó el adiós al fútbol profesional del Mallorca tras más de tres décadas de permanencia en el mismo.

El descenso a Segunda B trajo consigo una revolución completa en un equipo en el que sólo sobrevivieron a la hecatombe Lago Júnior, Raíllo, Damià Sabater y Pol Roigé aunque éste último acabaría saliendo cedido en invierno. Vicente moreno fue fichado como técnico y, en conjunción con Javier Recio, director deportivo del Mallorca, se dio forma a una plantilla a la que llegaron Nestor Salinas, Miguel Nuñez, Ferrán Giner, Abdón Prats, Rufo, Jony Ñiguez, Salva Sevilla, Javi Bonilla, Marc Pedraza, Fran Grima, Xisco Campos, Manolo Reina, Jose Ángel y Álex López en el mercado veraniego mientras que Aridai Cabrera, Álvaro Bustos, Faurlín, Fran Gámez y Dani Ndi lo hicieron en el invernal. Algunos de esos jugadores que no dispusieron de minutos o tuvieron que salir al no contarse con ellos han demostrados ser buenos futbolistas para dicha categoría con el paso del tiempo.

En el año de la vuelta a segunda, el Mallorca cerró las incorporaciones Carlos Castro, Dani Rodríguez, Valcarce, Moyita, Stoichkov, Buenacasa, Montagud, Franco Russo, Pervis Estupiñán, Ndockty y la cesión de Martin Valjent, todos ellos en verano. En invierno incorporó a Leo Suárez, Budimir y Stojilkovic. El año fue brillante y el club regresó a primera tras un gran play off ante el Deportivo confirmándose como fichajes destacados Pervis, Dani Rodríguez, Valjent y Budimir.

Sin embargo, ha sido en la vuelta a primera en donde se ha generado el mayor problema. La agonía del 'play off' y la sensación de haber cerrado una planificación para segunda y no para un posible ascenso provocó que llegasen a la isla jugadores que no han dado su mejor rendimiento y que, a día de hoy no cuentan para Vicente Moreno. Hombres como Salibur, Chavarria o Trajkovski ven los partidos desde la grada mientras que otros como Alex Alegría están cedidos en segunda y otros, caso de Rahman Baba, han vuelto a sus clubes de origen. Eso sí, el Mallorca cerró la incorporación de finitiva de Budimir y Valjent y la llegada de Febas así como el fichaje de Ruiz de Galarreta, al que dejó cedido en Las Palmas. En definitiva más de 70 fichajes en los que ha habido grandes éxitos y sonados fracasos.