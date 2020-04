Las dudas de Lago ante el reinicio de la competición

Lago Júnior quiere, como el resto de sus compañeros, poder acabar la temporada actual en el césped pero lo que tiene claro es que esa vuelta a la competición debe ser más que segura. El de Costa de Marfil fue uno de los protagonistas de Elpartidazo de Movistar y en la entrevista mantenida con Juanma Castaño explicó los motivos de sus dudas ante un hipotético regreso tanto a los entrenamientos como a la competición. "Yo no puedo tomar las decisiones y no soy nadie para decir lo que hay que hacer pero, para mi, con lo que pasa en el país, me parece pronto", señaló Lago ante una hipótetica vuelta a los entrenamientos, ya sea individuales o en grupos reducidos, en el mismo dia en el que finalice el confinamiento.

Para el jugador mallorquinista el motivo de sus dudas es muy claro: Tiene en casa a una persona de riesgo, su prometida Fabiola. "Si voy a un partido o a un entrenamiento y contagiase a mi mujer o a mi niña no me lo perdonaría en la vida. Mi mujer es una persona de riesgo ya que tiene asma y no me lo perdonaría", apuntó el delantero bermellón.

Por ese motivo, el jugador del Real Mallorca aboga por el hecho de tener todas las garantías sanitarias para poder competir de nuevo. "Si sabemos que contra quienes nos enfrentamos el fin de semana no tienen el coronavirus estaremos más tranquilos, eso claro que es una buena opción", apuntó para luego reincidir en sus dudas. "Nos vamos por ejemplo a jugar a Barcelona o Madrid los partidos que nos quedan. Estás viajando de aeropuerto en aeropuerto, de avión en avión y de hotel en hotel. Eso puede ser un riesgo pero bueno, yo no soy quien para decidir sobre este tema" señaló Lago que subrayó de nuevo que sus dudas vienen suscitadas por el hecho de evitar posibles contagios en casa. "Yo quiero muchísimo a mi familia y no quiero que por mi culpa le paso algo a mi niña o a mi mujer", indicó.

Pese a esas dudas, Lago admitió que no llegaría al punto de Fali, jugador del Cádiz, que en El Partidazo de Cope reconoció que dejaría el fútbol si no tenía garantías de que no se contagiaría jugando. "Llegar a ese punto no, Yo es lo más bonito que tengo, a mi me encanta mi trabajo y yo quiero volver a competir y a entrenar, claro que quiero, pero lo primero es la salud", explicó el bermellón que, sobre el trabajo que está haciendo el equipo durante la pandemía apuntó: "Mantenemos la forma como podemos. Tenemos un trabajo que hacesmos siempre con el cuerpo técnico e incluso entrenamos con videollamadas y eso te hace no perder la forma. Es una situación difícil pero nos adaptamos porque es difícil para todos".