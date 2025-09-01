Larin y Maffeo, protagonistas hasta el último día de mercado en el RCD Mallorca

Hasta el último día los que han sido grandes protagonistas del verano del RCD Mallorca lo van a seguir siendo. Pablo Maffeo y Cyle Larin apuran sus opciones de salir, el mercado se cierra esta medianoche del lunes 1 de Septiembre y no hay nada claro sobre futuro.

Todos los escenarios están abiertos, desde que surja algo de última hora hasta que ambos continúen, el propio entrenador Jagoba Arrasate renocía el viernes que no se podía descartar que el martes estuvieran ambos jugadores en el equipo. También dejaba claro que no se podía producir una salida el último día sin un sustituto.

Le preocupa sobre todo el caso de Pablo Maffeo porque no quiere quedarse con un solo lateral, la opción de Héctor Fort ha estado ahí todo el verano pero si se demora es improbable que Fort y el Barcelona siga esperando. Lo curioso es que hay equipos que preguntan por el lateral pero el Mallorca no contempla la cesión de Maffeo a otro equipo de la liga, hay un par de opciones de la liga y nadie pone el dinero sobre la mesa, por el que el club estudiaría su traspaso.

El lateral tenía el At. Mineiro de Brasil, pero la oferta pese a ser buena para él en lo económico no le convenció por razones personales, tampoco el club estaba convencido del todo con la oferta de traspaso. Maffeo quiere seguir en la liga y eso no será fácil porque en Son Moix no lo acaban de ver.

La venta de Uche.-

En cuanto a Larin, se ha producido un movimiento importante que quizá lo cambie todo, o quizá no. El probable traspaso de Chrisantus Uche del Getafe al Chrystal Palace por 20 millones, tras el traspaso interruptus al Wolverhampton. Estuvo vendido, luego no y ahora parece que de sí, habrá que ver.

Este movimiento puede tener incidencia en el Mallorca porque el Getafe era uno de los varios equipos que se habían interesado en el canadiense de la liga española. Larin quiere continuar en LaLiga, porque había tenido opciones interesantes en otras ligas.

El delantero está esperando su tercer hijo, está citado por Canadá además y con su futuro en el aire. No deben ser fáciles estos días, demasiados estímulos y estrés para el delantero que más debate ha generado en el Mallorca. Si el Getafe se encuentra con dinero, además de inscribir los jugadores pendientes podría pagar la cesión del canadiense. El Mallorca exige el salario y la amortización para cederlo.

Esta posible baja parece preocupar algo menos a Arrasate, pese a que el técnico quería contar con él y así lo ha dicho públicamente en muchas ocasiones, la llegada de Mateo Joseph le deja más tranquilo.