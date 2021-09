Sumarían ocho Tours, una Vuelta, oro y bronce olímpicos, Mundiales.... Lance Armstrong y Jan Ullrich han sido dos de los mejores ciclistas, marcaron una época y mantuvieron una rivalidad deportiva. El estadounidense fue el gran tapón para que el alemán ganara más carreras. Pero las trampas del norteamericano y el camino de las drogas y el alcohol del alemán sumergieron a ambos deportistas en el lado oscuro de una u otra forma, ese reverso tenebroso que forma parte de la vida.

Trampas para ganar o trampas para ganarse a uno mismo, ni una cosa ni la otra suceden porque acabas cayendo o te acaban haciendo caer. A Lance Armstrong le desposeyeron de sus siete Tours y la medalla olímpica, Ullrich tuvo que hacer un sobreesfuerzo para reencontrarse consigo mismo tras caer en las adicciones.

Y ahí estuvo Armstrong. Como dice el alemán, estuvo cuando más le necesitaba. Las personas incluso habiendo caído en ese reverso son capaces de ayudarse y sacar lo mejor de sí mismos. Es el indescifrable ser humano. Y quizá por ello hoy les vemos juntos sonriendo, con buen aspecto, rodando por las carreteras de Mallorca o charlando. El estadounidense trata de continuar con su vida pegado a la bicicleta después de ser repudiado por todo el mundo. No caer en la depresión o el abandono no debe ser fácil para quien estuvo en la cima y después ha bajado al infierno del desprecio por sus trampas.

Ullrich seguramente fue un deportista de élite más que no supo gestionarse después de bajarse de la bicicleta. Pero antes de criticar hay que observar, porque los espectadores, los periodistas, todos excepto los deportistas de élite no han pasado por donde ellos han pasado. Han pagado caras sus miserias humanas primero consigo mismos y ahora pretenden seguir haciendo de la vida algo que valga la pena.

Armstrong había promocionado sus estancias en la isla para atraer ciclistas que quisieran rodar con él. Pero la pandemia lo detuvo todo. Ahora ha estado rodando por las carreteras de la isla con su amigo Ullrich, con quien fuera su técnico, Johan Bruyneel o con George Hincapie.

En "The Move", podcast de Lance Armstrong, Ullrich se ha sincerado hasta el punto de contar que se vio al borde de la muerte:"Hace tres años tuve grandes problemas. Y tú viniste a verme. Eso me hizo muy feliz. Estaba igual que Marco Pantani, cerca de la muerte. Y entonces me recuperé y ahora tengo buenos amigos" le dice a Armstrong. "Durante un tiempo olvidé lo que era bueno para mí. Todo lo que recuerdo es de hace 15 o 20 años. Entonces olvidé lo que era bueno para mí. El ciclismo es bueno. El estar con los amigos, el amor, mis hijos, mi familia. Olvidé todo eso, ese fue mi problema".

El corredor alemán lo ve como un episodio oscuro del pasado y aclara que lleva una vida sana: "Dios me dio este cuerpo y Dios me dio este talento. Tengo mi entrenador para la espalda, entreno cada día y bebo agua. Dejé el alcohol y las drogas hace tres años. Ahora llevo una vida sana y mi novia hace comida sana. Y todo ello me ha permitido estar en buena forma y con buenas sensaciones. Tengo buenos amigos y un buen equipo. No estoy solo y eso es importante. Necesitaba ayuda y ahora ya la tengo".

Tal vez escuchar a quienes han sido auténticos ídolos, gigantes del deporte, confesar sus miserias y que se puede salir adelante y dejar atrás una vida insana pueda ayudar a más personas. De momento ambos se han reencontrado en Mallorca y han practicado la terapia del ciclismo.