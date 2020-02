Que no estaba bien lo veía todo el mundo, pero la gran incógnita es cómo iba a gestionar el mal momento de Lago Junior su entrenador, si le iba a mantener para darle confianza o bien le sentaba para darle una pausa y que pueda volver en mejores condiciones.

Hacía tiempo que Lago Junior no era el jugador que conoce la afición del RCD Mallorca, las críticas han circulado en las últimas semanas debido a su mal nivel de juego. No se iba de su par, no generaba apenas peligro por su banda, su trabajo de ida y vuelta en el costado le tenía relegado a un papel intrascendente en el equipo. Su peor partido fue en Cornellà definitivamente se le vio lejos de su mejor nivel.

Y Vicente Moreno decidió finalmente sentarle ante el Deportivo Alavés. El de Costa de Marfil sólo se había perdido dos partidos en toda la liga, había sido por lesión, ante el Levante y ante el Barcelona, ambos fuera de casa. El encuentro ante los de Vitoria ha sido el primero que se pierde esta temporada por decisión técnica, y es más, durante el encuentro tampoco el técnico le vio como el recurso necesario para cerrar el triunfo. Entraron Koutris por la lesión de Lumor en el primer tiempo, mientras que Kubo y Sedlar fueron los recambios en la segunda mitad.

Lago Junior lleva esta temporada cuatro goles, ha disputado 1634 minutos hasta ahora, fue el máximo goleador de la pasada temporada y uno de los jugadores más apreciados por sus cualidades ofensivas, pero necesita recuperar frescura y volver a ser determinante para el equipo.

Durante la presente temporada ya había pasado por altibajos y recibido críticas por su rendimiento, en este sentido el técnico valenciano indicó en varias ocasiones que "mi labor es convencer a Lago de que no está tan mal como parece o se dice". Pero en esta segunda vuelta por ahora el rendimiento no ha mejorado.

El sábado Moreno jugó un 4-2-3-1, con Cucho y Dani en las bandas intercambiando posiciones y Febas por en medio.