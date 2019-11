Lago Junior es duda ante el Levante

Una semana atípica y difícil para el técnico Vicente Moreno en la preparación del duelo ante el Levante. Los compromisos internacionales de selección y el hecho de que el partido sea en viernes da poco margen para que el valenciano pueda disponer de toda su plantilla en los entrenamientos.

A ello hay que añadir algunas molestias de titulares del equipo como Lago Junior quien esta semana aún no se ha ejercitado con normalidad. El de Costa de Marfil es duda por lo tanto para el partido del viernes. En los días anteriores no había completado los entrenamientos y hoy no ha participado en el entrenamiento, tan solo en la charla técnica. El goleador bermellón sufre molestias musculares.

Se une a la duda de Fran Gámez, que ya fue baja ante el Villarreal.

Quien sí se ha entrenado ya con el equipo ha sido Kubo tras regresar del compromiso con Japón, la incógnita es Trajkovski, lastimado con Macedonia y se espera el regreso de Baba que ha jugado los dos partidos con la selección absoluta de Ghana. Mientras su compatriota Lumor ya regresaba el pasado fin de semana por la lesión con la que ya viajó a su país.Así las cosas la principal incógnita está en la banda izquierda con los dos titulares tocados, Lago y Lumor, y el posible recambio en el lateral zurdo, Fran Gámez, también. Veremos si finalmente se trata de molestias leves y acaban incorporándose mañana a los entrenamientos con el equipo o va para más tiempo.No todo han sido malas noticias, desde ayer el Cucho Hernández ya está a disposición del técnico.

La novedad será el regreso de Salva Sevilla tras cumplir sanción por el ciclo de tarjetas. Están advertidos Sastre y Baba.