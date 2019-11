Ocho goles en Primera División suman en total los tres jugadores japoneses que han pasado por el Real Club Deportivo Mallorca en su carrera; uno de ellos está ahora mismo en el club balear y ese es Take Kubo, que tras su reciente gol ante el Villarreal se convirtió en el séptimo jugador nipón que ha marcado en LaLiga Santander. Los otros dos ex bermellones son Yoshito Okubo y Akihiro Ienaga.

Como se puede apreciar en el Twitter oficial de LaLiga hay un total de siete jugadores japoneses que han logrado marcar gol en Primera División; Okubo, Ienaga y Take (RCD Mallorca), Shoji Jo (Real Valladolid), Inui (SD Eibar), Gaku Shibasaki (Getafe CF) y Kiyotake (Sevilla FC). En la disciplina mallorquinista Okubo llegó a meter cinco goles con el Mallorca en dos temporadas, Aki Ienaga estuvo menos acertado de cara a puerta y solo materializó dos dianas en su etapa como mallorquinista mientras que Kubo se estrenó el pasado domingo. Esta cifra puede verse incremetada ya que si el progreso del japonés Take sigue en ascenso es muy probable, si cuenta con minutos, que marque más goles esta termporada en Son Moix.

El japonés que más goles ha marcado en LaLiga es Takashi Inui con un total de 13 dianas ( 11 en Eibar y 2 en el Alavés); en cuanto al resto de nipones: Shoji Jo marcó dos goles en Pucela, Gaku Shibasaki hizo un gol con el Getafe (al Barcelona) y Kiyotake, que no tuvo demasiada fortuna en el Sanchez Pizjuán donde anoto un único gol. En total 25 goles han tenido sello japonés en LaLiga Santander pero esa cifra puede subir mucho gracias a la joven perla del Real Madrid Take Kubo que por el momento juega cedido en el Mallorca y está dejando a los aficionados bermellones grandes detalles de calidad como fue su último gol marcado. Que no sea el último; eso será bueno tanto para el propio jugador como para el Mallorca.