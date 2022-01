Kubo, citado por Japón, podría perderse el partido contra la Real Sociedad y la Copa

Cuando no es una cosa es otra, tarea difícil para Luis García técnico del RCD Mallorca disponer de todos sus efectivos, lesiones aparte, porque cuando no es una competición es otra la que se lo impide. Tras ser baja Baba durante las últimas jornadas por la Copa de África, ahora le toca el turno a Asia y las eliminatorias para el Mundial.

Takefusa Kubo ha sido citado por Japón por lo que la próxima semana viajará a su país y será baja presumiblemente para el encuentro contra la Real Sociedad, presumiblemente porque aún no ha sido programado dicho partido, que debería haberse disputado este jueves 20 de Enero, pero que obviamente se aplazó al jugar la Real ante el Atlético de Madrid encuentro de Copa del Rey, y no poder jugarse en su fecha del fin de semana por estar el Atlético en la Supercopa. Así de rocambolesco es el calendario.

El encuentro contra los realistas podría ser el próximo fin de semana que no hay liga, jornada de recuperación de partidos precisamente.La Liga no obstante aún no lo ha programado. Además, Kubo se perderá el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey, cuyo rival conocerá este viernes, debido a dicha convocatoria. La Copa se juega sobre el 2 de Febrero, cuando Japón tiene partido clasificatorio. Kubo estará con su selección ante China el jueves 27 de Enero y ante Arabia Saudí el 2 de Febrero.

Por otro lado, el RCD Mallorca no ha recibido por ahora convocatoria de Corea del Sur por Kang-In, por lo que cruzan los dedos en el equipo mallorquinista para al menos no perder al surcoreano, ahora recuperado y que es un jugador importante para el equipo.

A todo esto, el equipo prepara el duelo ante el Villarreal con la presencia de Sergio Rico que aterrizaba ayer en la isla y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. El guardameta podría entrar ya en la convocatoria para Villarreal. En los últimos partidos ha jugado Leo Román, mientras que Reina es ahora suplente y sigue de baja Greiff, quien sufre una lesión larga de la que no se sabe nada ya que el club ha dejado de informar sobre el estado de sus jugadores.

Reina interesa al Málaga y se especula en la Costa del Sol que pueda aterrizar en verano o quién sabe si ahora mismo si el portero ve que no va a jugar.