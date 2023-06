Kang-In Lee, el jugador que marca el verano del RCD Mallorca

Todo pasa por Kang-In Lee. El jugador más destacado del Mallorca junto a Muriqi y que acaba de ser citado por Corea del Sur para dos amistosos ante Perú y El Salvador, puede tener los días contados como bermellón. Su recital ante el Rayo Vallecano pudo ser su despedida de Son Moix, aunque nadie lo puede saber con certeza, se da por hecho que habrá ofertas y que será imposible retenerle en la isla.

El RCD Mallorca habrá disfrutado de dos años de un jugador fantástico gracias a una oportunidad de mercado ante la que fue el más rápido, un tipo de operaciones que sobre todo los equipos modestos tienen que saber trabajar. En especial en la segunda temporada, Lee ha dejado detalles continuos de calidad sobre el césped, ha sido el jugador más desequilibrante y dentro de un equipo industrial que ganaba por percusión, él ponía la melodía.

En Son Moix son conscientes de que el Atlético de Madrid apostará por él, pero no está claro cuánto estarán dispuestos a pagar, y tienen claro que no se va a malvender a Kang-In Lee, sobre todo porque hay interés también de la Premier League. Se ha escrito mucho sobre la salida de Lee y se ha hablado mucho de una salida de 18 millones de euros que no tiene fundamento porque no es su cláusula. Según dijo Javier Aguirre en una rueda de prensa, la cláusula es de 30 millones.

La dirección deportiva de Pablo Ortells lleva tiempo trabajando en opciones de mercado pero una posible venta de alguno de sus jugadores (no es el único Lee que recibirá interés de otros equipos, Maffeo también, quién sabe Rajkovic y Muriqi) condiciona las posibilidades de reforzarse del equipo. No es lo mismo su situación actual que un ingreso importante. Así que Lee en principio es el jugador clave del verano.





Por otro lado, no ha sido el coreano el único llamado a filas por su selección. También Rajkovic, Baba, Leo Román han sido citados, alguno más en prelista. El resto de la plantilla está de vacaciones hasta mediados de Julio cuando arranque la pretemporada.