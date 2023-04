Kang-In Lee se corona en el RCD Mallorca

Algo hizo click en su cabeza el pasado mes de Enero. De estar enfurruñado, molesto, con ganas de irse del RCD Mallorca a verle disfrutar en el RCD Mallorca. De pensar en vestir otra camiseta, a sacar su mejor talento con la elástica bermellona. Es seguramente el jugador más talentoso de la plantilla del RCD Mallorca y en esta segunda vuelta, Kang-In Lee lo está demostrando.

El encuentro ante el Getafe supone su coronación como mallorquinista, al estrenarse como bigoleador, abrió y cerró la cuenta de su equipo en la emocionante remontada ante los azulones. Kang- In Lee suma cinco goles y cinco pases de gol esta temporada, es el segundo artillero por detrás del especialista, Vedat Muriqi, que lleva 12.

Los goles dan lustro a un gran trabajo del surcoreano, pero Lee ya venía jugando a un altísimo nivel en las jornadas anteriores. En Balaídos por ejemplo hizo uno de sus mejores partidos como mallorquinista, brilló en cada acción, le dio profundidad a su equipo, desequilibró, pidió una y otra vez la pelota, no se arrugó ante algún "tarantán" de Hugo Mallo, incluso con algunas provocaciones en su cara. Se limitó a sonreír. Para un jugador de 22 años no está nada mal. Lee muestra ya una madurez impropia, no en vano tuvo que empezar a cargar la responsabilidad de ser la gran promesa de un club tan exigente como el Valencia desde muy jovencito.

Eso tiene que servir de base, o te hunde y te impide ser futbolista de élite para siempre o te hace más fuerte. A Lee le hizo más fuerte pero lo que sobre todo le ha hecho mejorar como futbolista es jugar cada semana en el Mallorca, un equipo que le necesita, donde no se le mira con lupa sino que se espera que haga lo que pueda, sin la presión de un grande, teniendo que aumir un rol protagonista y rodeado de compañeros que corren. Si ellos corren él tiene que correr también.

Kang-In no se limita a esperar que le llegue el balón, en el método Aguirre todos tienen que trabajar por recuperar la pelota, no hay nadie más que otro, Muriqi es el primer ejemplo. Lee lleva tiempo demostrando que los artistas tambén tienen que chocar, correr, trabajar. Este Mallorca es una "mili" para el talentoso Kang-In, de la que saldrá mucho mejor futbolista.

¿Qué hizo click en su cabeza? seguramente tener unos compañeros como los que tiene en el RCD Mallorca, gente comprometida que tienen clara la causa común, el liderazo de Aguirre por supuesto. Pero además del entrenador (a quien pilló con el pie cambiado el incendio provocado por la petición de traspaso del coreano en el pasado mercado invernal), quien trató de hacerle entender lo importante que era para ellos.Sin duda eso debió influir, pero aún más el verse arropado por sus compañeros. Seguramente el capitán Raíllo, que ya vivió situaciones muy difíciles en el Mallorca que él supo revertir, fue un referente para Lee. No era momento para ise ni por el equipo ni por él mismo.

Los cantos de sirena han sido continuos y han llegado en cada mercado de fichajes, como la Premier, desde que Lee llegó al Mallorca y que en algún momento pueden ser realidad, pero hasta ahora no lo ha sido. También se habló del Atlético de Madrid, que sólo hizo una aproximación y que no llegó a plantear una oferta importante por el jugador.

Las condiciones para Lee en aquel momento hubieran sido mucho peores de lo que serán en el futuro, y otro tanto para el club. Nadie duda de que será difícil retener a Kang-In la próxima temporada y la sensación entre compañeros y aficionados es disfrutar lo que le queda, esos ocho partidos de liga. Algunos aficionados ya empiezan a sacar lo mejor de su creatividad para hacerle ver que mejor quedarse en el Mallorca

Kang-in, piénsalo ???????? ???



5 kilos por temporada

7 años en el paraíso

Uso libre del VAO

Chalet en Es Trenc in-legal

Unlimited sobrassada, frit, cardenal y rebentat de 3 Caires

Un amarre en cada puerto

Partidos a las 14:00h para siempre

La Seu free tour para coreanos



????? — Víctor RCDM (@vddvic) April 23, 2023









Aquellas conversaciones con sus compañeros y el entrenador algún efecto debieron tener pero el mérito es del jugador, que ha sido capaz de sacar lo mejor de su fútbol y hacerse mejor jugador. Se puede decir que ya está preparado para retos mayores, pero primero tenía que acabar de hacerse en el Mallorca, como tantos otros jugadores que vinieron al Mallorca para acabar triunfando en un grande.